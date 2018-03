Corpo de mulher é encontrado no parque Ibirapuera

O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado no parque Ibirapuera, zona sul de Sã Paulo, na sexta/feira, dia 09, por frequentadores do local. A guarda civil foi notificada por volta das 17h40, segundo a Folha.

A mulher, com idade estimada entre 25 e 30 anos, foi encontrada com roupas, de acordo com o boletim da polícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Ainda não foi confirmado nenhum sinal de violência no corpo encontrado.

O caso foio registrado como morte suspeita. A delegada responsável acompanhou a retirada do corpo e a ocorrência foi encaminhada ao 36º Distrito Policial, na Vila Madalena.

