Editora Abril libera acesso de todo seu conteúdo nesta semana

As fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul provocaram 83 mortes, 276 feridos e 111 desaparecidos até a manhã desta segunda-feira (6/5). Além disso, afetaram os serviços de telecomunicações, dificultando ainda mais o trabalho das equipes de resgate. Para facilitar o acesso à informação, a Editora Abril decidiu que todos os seus veículos de comunicação disponibilizassem suas matérias gratuitamente nesta semana, para auxiliar a população até que a situação seja normalizada.

Os conteúdos de CLAUDIA, Veja, Superinteressante e de todos os outros veículos da editora estão abertos ao público. Eles podem ser acessados pelos sites ou via download pelos aplicativos (faça o download do app de CLAUDIA para Android e IOS).

O cenário de comunicação do Rio Grande do Sul

Desde que as chuvas começaram no Rio Grande do Sul, em 27 de abril, e ganharam força, no dia 29, cerca de 345 dos 497 municípios foram afetados. Alagamentos, inundações, enxurradas e deslizamentos fizeram com que 121 mil pessoas tivessem que deixar suas casas.

Entre as consequências dos temporais, parte dos órgãos públicos e da população ficou sem acesso à telefonia e à internet. No levantamento divulgado nesta manhã, a Defesa Civil estadual aponta que clientes da operadora TIM de 87 cidades não conseguem se conectar à internet ou fazer ligações. Usuários da Claro de 51 municípios e da Vivo em 19 localidades também não conseguem se comunicar.

Continua após a publicidade

As operadoras liberaram o roaming para que os usuários de uma empresa consigam acessar a rede das outras operadoras temporariamente. Ainda assim, o acesso à informação de qualidade é dificultado pelas fakes news compartilhadas em momentos como esse. A disponibilização dos conteúdos da Editora Abril de forma gratuita pretende minimizar esse problema.

*Dados da defesa civil estadual