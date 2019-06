Imagina reencontrar o seu grande amor depois de 65 anos separados? Essa história é real e aconteceu com Maria Edy Moraes, de 84 anos, e Selviro Schaab, de 88, no sul do Brasil.

Na década de 1940, eles chegaram a noivar e marcar a data do casamento, mas Selviro decidiu terminar o relacionamento devido a distância entre os dois: eles moravam em cidades diferentes.

Desde então, o casal nunca mais se viu… Até este ano. Eles se reencontraram, 65 anos depois do fim do noivado, em um asilo de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos do Rio Grande do Sul, como mostra a reportagem do Jornal do Almoço, da RBS TV, filial da Globo no sul.

Casal de idosos se reencontra em asilo 65 anos depois de separação

Depois da separação, os dois conheceram outras pessoas, casaram e ficaram viúvos. Mas, mesmo assim, eles garantem que nunca esqueceram um do outro. “O primeiro namorado você não esquece nunca”, confessa Maria.

O destino, então, entrou em ação. Ambos foram levados por parentes para morar em um lar para idosos por precisarem de cuidados. Durante quatro meses, os dois viveram sem saberem que estavam morando sob o mesmo teto. Até que, ao se cruzarem, bastou uma troca de olhares para o sentimento de 65 anos atrás renascer.

“Quando eu cheguei, ela já abriu os braços e queria um beijo”, relata Selviro.

“A vida fez sentido para mim. Tenho ao meu lado quem eu tinha perdido. Ele fica o dia todo sentado ao meu lado, de mãos dadas, me amando. Às vezes o destino prega uma peça, mas, para mim, o destino foi honesto. Pode ter 80, 90 anos, o amor não tem idade. Quando ama de verdade, ama”, completa Maria.

Leia também: Só os pais foram ao show do Gabriel, que cantou para eles e ficou famoso

+ Quem é a Adele do ‘Encontro com Fátima Bernardes’

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA