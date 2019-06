Só os pais foram ao show do Gabriel, que cantou para eles e ficou famoso

Um acontecimento recente mostrou que ainda existe solidariedade nas redes sociais. Tudo começou após o cantor Gabriel Smaniotto divulgar um vídeo de seu show realizado no sábado (8). Porém, as únicas pessoas que estavam lá eram seus pais e os bombeiros.

O menino levou na esportiva e publicou um vídeo no Twitter mostrando a plateia vaia. No post, ele escreveu uma mensagem de gratidão: “Obrigado pai e mãe por ser meu único público no show de ontem rs (e os bombeiros). No alto do vídeo, a legenda “Valorizem seus pais”.

A situação e a mensagem de carinho tocou o coração das pessoas e começou a se espalhar muito rapidamente. Muitos famosos ficaram sabendo da história e já publicaram mensagens de apoio a Gabriel. “Já passei por isso muitas vezes. Fica aqui minha divulgação do seu trabalho Gabriel :)”, escreveu a atriz e apresentadora Tatá Werneck. Mais tarde, a cantora Marília Mendonça também escreveu e convidou Gabriel pra cantar com ela.

O vídeo já passou de 35 mil curtidas e o perfil do cantor no Instagram não para de crescer. Cada vez mais pessoas estão seguindo sua conta. Até agora o cantor possui 638 mil seguidores.

Após o sucesso, Gabriel explicou que foi chamado em cima da hora para fazer um show na Fartal, Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu, para o aniversário da cidade.

Devido a uma série de fatores, as pessoas não compareceram ao show. Porém o cantor transformou isso em algo positivo e continuou a performance. “Minha plateia estava ali e não tinha porque não fazer o show”, disse ele em suas redes sociais.

Obrigado pai e mãe por ser meu único público no show de ontem 🤣🤣 (e os bombeiros) pic.twitter.com/Fph9mEplzv — Gabriel Smaniotto (@GabriSmaniotto) June 7, 2019

