Casal segura menino de 6 anos para que filho o agrida; veja vídeo

Câmeras de segurança de um condomínio fechado mostram um homem segurando um garoto e pedindo que o filho dê um soco na criança. O caso aconteceu no último domingo (9) na Octogonal, em Brasília. O menino agredido tem 6 anos.

A violência teria acontecido porque o filho do homem caiu após tentar fazer um drible em uma partida de futsal. Nas imagens, no entanto, a criança aparece caindo sozinha e batendo a boca no chão. O pai aparece então procurando por alguém. É nesse momento que ele prende os braços do garoto para que o filho o agrida. Uma mulher, supostamente a mãe, surge logo depois e empurra a vítima, que cai.

Jucinea das Mercês Nascimento, tia do garoto agredido, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O sobrinho visitava parentes no prédio.

Ao G1, Jucinea disse que os pais da criança que se machucou acharam que outro garoto o tinha empurrado. O filho do casal teria subido para o apartamento com a boca sangrando e os pais desceram logo em seguida. “Ele prende os braços do meu sobrinho para trás. A esposa dele observa toda a cena, grita e ainda empurra o menino com as duas mãos”, disse. “Isso não se faz nem com um animal. Imagina com uma criança?”, desabafou.

Jucimara das Merces Nascimento, a mãe do garoto agredido, diz que vai levar o caso à Justiça. “Quando eu soube disso, chorei a noite toda. Sei essas imagens de cor e salteado do tanto que eu já vi. O que eu estou passando não queria que mãe nenhuma passasse. Ver seu filho sem ter o direito de se defender”, lamentou.

