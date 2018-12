Mãe cancela chá de bebê depois de família criticar o nome da criança

Depois de anunciar o nome de seu futuro filho para a família, uma mulher ficou incomodada com as reações que recebeu. Ela não esperava que o nome Squire Sebastian Senator fosse tão julgado pelas pessoas.

“Me dá dor ter que te dizer isso, mas estou cancelando o chá de bebê”, escreveu a mulher em seu Facebook. Ela ainda reiterou que não estava louca, nem mentalmente instável, muito menos bêbada quando escolheu o nome da criança.

No post, ela ainda explica que os três nomes escolhidos não compõem o nome inteiro da criança. Squire Sebastian Senator é apenas o primeiro nome do menino.

“Ele não poderá ter um apelido, ele deverá ser chamado apenas por seu primeiro nome completo”, escreveu. Ela também defendeu sua escolha, alegando que sua família é descendente de uma longa linhagem de “ambos escudeiros e senadores”, da tradução literal de “Squire” e “Senator”.

“Se você olhar para trás em nossa árvore genealógica, a família está enraizada em escudeiros. Estamos todos relacionados com os senadores também”, escreveu. “Este nome transmite poder. Transmite riqueza e sucesso.”

“O nome do meu bebê será uma revolução. Por que os nomes de bebês têm sempre que ser chatos e usuais, como Joshua, Brian, Sam e Nick, quando você pode escolher algo especial?”, continuou.

A mulher conclui seu longo discurso no Facebook chamando sua família de “falsa” e dizendo sua escolha de nome fará seu filho “extraordinário”. Ela profetizou que a vida do bebê será fora do comum, porque o nome dele também é.

No Reddit, fórum onde o post foi compartilhado, os usuários fizeram piada do desabafo da mulher, ridicularizando o nome que ela escolheu para o bebê.

