Bebê sequestrado em favela no Rio de Janeiro é encontrado

O bebê Italo Samuel dos Santos, que segundo sua mãe havia sido raptado na madrugada de sexta-feira, 30, foi encontrado e levado para o hospital. O caso ocorreu no Morro do Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Ítalo foi encontrado por uma adolescente de 14 anos que passava pela Rua Benvindo de Moraes, no Recreio dos Bandeirantes. Ela o achou dentro de uma bolsa em um matagal junto a um bilhete com o nome “Samuel Caramujo” e um telefone. A jovem buscou a Polícia Militar, que levou ítalo para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde sua mãe, Darlene Imaculada dos Santos, o encontrou e amamentou.

Segundo a mãe, seu filho foi levado na madrugada de sexta, por volta das 4h30 da manhã. Toda a família do bebê estava em casa, inclusive uma tia da criança, que teria visto um homem de blusa amarela correndo no quintal. Segundo ela, a fechadura da porta estava com problemas. A polícia realizou perícias e colheu depoimentos.

