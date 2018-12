Bebê nasce durante voo com ajuda da tripulação

Um parto a uma altitude de mais de 10 mil metros parece algo inusitado e desesperador. Mas foi o que aconteceu num voo da Turkish Airlines entre o Gabão e a Turquia, na última quinta-feira (13).

Graças à ajuda da tripulação e de seu marido, a história teve um final feliz.

A congolesa Musuamba Michoukayembe era um dos 174 passageiros que estavam no voo. Ela deu à luz ao pequeno Bennel durante a viagem, com a ajuda da tripulação e também de seu marido, que é médico. Uma grande sorte!

Em entrevista ao jornal Daily Mail, a comissária de bordo Ilayda Erhalac disse que a gestante entrou no avião calma e permaneceu tranquila durante as três primeiras horas de voo, quando começou a sentir contrações. “Nós nos preparamos para o nascimento do nosso mais novo amigo em questão de minutos. Nós lidamos com isso profissionalmente e tudo acabou bem”, relatou a funcionária.

In 13.000 Metern Höhe: THY-Crew hilft bei Geburt. Die Kongolesin Musuamba Michoukayembe hat am Donnerstag an Bord eines Flugzeugs der Turkish Airlines (THY) in 13.000 Metern Höhe ihr Baby zu Welt gebracht. pic.twitter.com/XMl4hFqOk6 — EHA News – Deutsch (@eha_deutsch) December 15, 2018

Segundo o piloto Alper Akkaya, o bebê nasceu durante um parto natural e saudável. “Se não tivesse sido um parto saudável, teríamos desviado para outro aeroporto. Mas, como mãe e bebê estavam bem, continuamos nosso voo de quatro horas”, explicou à publicação.

Quando o avião aterrissou em Istambul, os pais e o bebê foram encaminhados para o hospital mais próximo e passam bem.

Leia mais: A história do menino jogado no forno pelo pai bêbado

+ Carrefour anuncia medidas quase um mês após morte de Manchinha