A história do menino jogado no forno pelo pai bêbado

Na Rússia, um homem alcoolizado jogou seus dois filhos no forno a lenha depois de uma comemoração de Ano Novo em 2005. O bebê de 14 meses morreu devido as queimaduras e Lyosha, que na época tinha 2 anos, sofreu queimaduras graves na cabeça, braços e pulmões, mas sobreviveu.

Após o episódio, o menino foi acolhido por outra família e se mudou para Moscou, pois sua mãe não podia cuidar dele em Buriácia, cidade onde viviam.

Lyosha enfrentou problemas por conta de sua aparência e teve que aprender a conviver com os olhares das pessoas. “Eu odiava as pessoas quando era mais jovem. Sentia que elas me tratavam como se eu fosse algum tipo de animal”, disse em entrevista à ‘BBC’.