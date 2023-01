Banco Central anuncia mudanças para o Pix. Confira o que muda

O Banco Central (BC) divulgou novas regras para o sistema de pagamentos instantâneos, o Pix, que estão válidas desde a última segunda-feira (2), quando o Pix bateu recorde de 99,4 milhões de transações feitas em um único dia. As mudanças pretendem tornar as operações mais simples e dar mais poder para os usuários.

Havia um limite diário para cada transação até o final de 2022. Em caso de solicitação para aumento desse número, o pedido era processo em até 48 horas, enquanto a redução era processada imediatamente. Com as alterações, o limite no valor de cada transação é opcional.

A principal mudança promovida pelo BC é o limite é único, tanto para o dia quanto para a noite. Não há diferença, portanto, se é feita uma transferência de R$1000 ou dez de R$100, assim o limite vale por período do dia. O horário do limite é flexível, com definição de acordo com o cliente. “A customização do horário noturno diferenciado passa a ser facultativa”, informou o BC, que ainda explica que a alteração pode ser aplicada até julho de 2023.

A sugestão de excluir o limite por operação, de acordo com a instituição, foi feita pelo Fórum Pix, grupo que agrega os participantes do Pix que é secretariado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), pois o valor máximo por operação representava pouca efetividade, dado que o usuário conseguia realizar diversas vezes transações pelo valor do limite, precisando somente respeitar a quantia fixa para o período diurno e noturno.

Pix saque e troco

Os limites do Pix saque e troco deixaram de ser de R$500 e passaram para R$3.000 pela manhã, enquanto que pela noite a mudança foi de R$100 para R$1000.

Em nota, o BC explica que “essa medida tem como objetivo adequar os limites usualmente disponibilizados nos caixas eletrônicos para saques tradicionais. Assim, com o Pix Saque, os usuários terão acesso ao serviço com condições similares às do saque tradicional”.

Mudança de limite

Quando o usuário deseja diminuir seu limite de transferências instantâneas consegue fazer a redução imediatamente. Em caso de aumento, a instituição financeira tem de 24 horas a 48 horas para avaliar o pedido e aceitá-lo ou não.

“O BC ainda promoveu alteração no regulamento do Pix para, entre outros aperfeiçoamentos operacionais, facilitar o recebimento de recursos por correspondentes bancários por meio do Pix, a exemplo do que já ocorre com as lotéricas, e viabilizar o pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo Tesouro Nacional por meio do Pix”, terminou o BC.