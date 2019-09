Avião Star Wars chega a São Paulo

Já pensou em viajar em um avião inspirado em Star Wars, ou melhor, em um “Stormtrooper Plane“? Pois é exatamente isso que alguns Jedis, quer dizer, passageiros, poderão fazer a partir de outubro.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Logo após a abertura da nova área Star Wars, Galaxy’s Edge, nos parques da Disney, em Orlando, uma empresa aérea resolveu entrar no clima da saga e produzir uma aeronave inspirada nos Stormtroopers, tropa do Império Galático dos longas. O Boing 777, que tem capacidade para 410 passageiros, foi projetado pela equipe criativa da Disney em parceria com a Lucasfilm e adesivado em toda a fuselagem.

Stormtrooper Plane

A aeronave começa a operar a partir de outubro e fará voos comerciais de Guarulhos com destino a Orlando, Miami, Madri, Frankfurt e Paris.

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade