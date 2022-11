Auxílio Brasil: crédito consignado volta a ser liberado pela Caixa

Nesta segunda-feira (14), a Caixa Econômica Federal voltou a liberar o crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. A linha de empréstimo foi bloqueada antes do segundo turno das eleições deste ano, depois do TCU (Tribunal de Contas da União) recomendar a ação. Continuou indisponível mesmo com o fim das votações, para o processamento da folha de pagamento do programa de redistribuição de renda.

A instituição financeira indica que assim que a Dataprev, empresa responsável pela transferência de dinheiro, for realizar o pagamento mensal do auxílio, haverá suspensão das atividades de crédito ligadas a ele. A decisão, no entanto, não engloba as datas exatas em que o empréstimo deixa de ficar disponível.

O que é empréstimo consignado?

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito em que o pagamento das parcelas é efetuado diretamente na conta do contratante. Nesse caso, é feito assim que o benefício cai na conta do beneficiário, e é possível pegar até 40%, ou seja, R$ 2.569,34, em 24 vezes.

O valor incide sobre os R$ 400, pois o pagamento dos R$ 600 só deve ocorrer, por meio da medida do governo Bolsonaro, até dezembro. O consignado costuma oferecer taxas de juros menores, mas, aqui, a pessoa deve esperar juros bem mais caros.

Desconto indevido: como resolver?

Se você não solicitou o crédito e, mesmo assim, tem percebido um desconto no seu benefício, deve procurar uma agência munido de um documento de identificação com foto, como o RG, e seu CPF, segundo anúncio da Caixa na quinta-feira passada (10).

Passo-a-passo para pedir empréstimo pelo Caixa Tem

Entre em “Empréstimo”

Pressione “Simular e contratar”

Clique em “Consignado”

Feito a simulação, você vai receber a informação dos seguintes dados: taxa de juros; prazo de duração; valor das parcelas; quanto vai receber do Auxílio Brasil depois da contratação; o custo total do empréstimo.

Para consultar o pedido de empréstimo, por fim, siga as instruções:

Entre no aplicativo Caixa Tem

Clique em “Consignado Auxílio”

Acesse “Ver os meus contratos”

Confira se ele foi aprovado, cancelado ou se está em processamento