Assista aos bastidores de ‘As Trapaceiras’, novo filme de Anne Hathaway

“As Trapaceiras“, novo filme de Anne Hathaway e Rebel Wilson, estreia no Brasil na próxima quinta-feira, 25 de julho. A Universal e CLAUDIA farão uma pré-estreia para convidados na terça, dia 23, no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

Na comédia, as atrizes vivem duas golpistas vigaristas, uma de baixa renda e outra de classe média alta, uma britânica sedutora e outra australiana divertida, que querem enganar e extorquir um jovem e ingênuo bilionário do ramo da tecnologia no sul da França. A direção é de Chris Addison.

VEJA IMAGENS DOS BASTIDORES DE “AS TRAPACEIRAS”:

Veja os bastidores de "As Trapaceiras", novo filme de Anne Hathaway pic.twitter.com/SZvyIsrBiW — CLAUDIA online (@CLAUDIAonline) July 19, 2019

