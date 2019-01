Anne Hathaway dá uma ótima notícia para os fãs da princesa Mia

Quem curtiu a vida da Princesa Mia, pode comemorar o revival. A atriz Anne Hathaway foi uma das convidadas do programa ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’, na noite da última quinta-feira (24). Na ocasião ela contou que os trabalhos para O Diário da Princesa 3 estão a todo vapor.

Os produtores já tem um script pronto, segundo Hathaway. O material já passou pelas mãos dela e de Julie Andrews, que nos dois primeiros filmes interpretou a Rainha Clarisse Renaldi, avó de Mia.

No momento do anúncio, a plateia demonstrou como esse filme marcou o imaginário dos participantes. A atriz contou que o projeto atrasou um pouco, pois o time quer dar o melhor de si e fazer com que a história seja representada com o menor número possível de imperfeições.

Quem já está ansiosa?