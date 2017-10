Após acusações de estupro, Harvey Weinstein é expulso da Academia

Depois de ter sido acusado por uma infinidade de atrizes, incluindo nomes de peso como Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie, de praticar abuso sexual, o produtor de cinema Harvey Weinstein foi expulso da Academia do Oscar, segundo informa uma nota oficial compartilhada neste sábado (14).

Leia mais: Um dos homens mais poderosos de Hollywood é um abusador sexual

As denúncias contra um dos nomes mais fortes de Hollywood vieram à tona através de uma publicação feita no consagrado New York Times, que enfatizavam a “blindagem” do norte-americano por cometer crimes sexuais contra mulheres por, pelo menos, trinta anos. Mais de 75% dos integrantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos voltaram pela sua expulsão imediata.

“Nós fizemos isso não apenas para nos separar de alguém que não merece o respeito de seus colegas, mas também para enviar uma mensagem de que a era da ignorância voluntária e cumplicidade vergonhosa em comportamentos sexualmente predatórios e assédio no local de trabalho acabou em nossa indústria”, esclarece a nota oficial.

Somente 25% dos que integram a Academia são mulheres. Entre os nomes femininos, estão Kimberly Peirce, Christina Kounelias e Whoopi Goldberg.