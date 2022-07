Anestesista é preso por estuprar mulher durante parto cesárea

A madrugada desta segunda-feira (11) começou com a notícia de um crime chocante: o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante por abusar de uma paciente durante um parto cesárea no Hospital da Mulher, em São João do Meriti, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do portal G1, a prisão foi feita pela delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João do Meriti, após funcionários da unidade de saúde filmarem o profissional colocando o pênis na boca da paciente. O médico anestesista realizou dois procedimentos na mesma noite, mas a gravação nas salas onde estes ocorreram era inviável. Desconfiada da conduta do profissional, a equipe conseguiu trocar, de última hora, a sala onde aconteceria o parto. Um telefone celular foi escondido e o flagrante confirmado por gravação.

“É preciso destacar a atuação de uma equipe de enfermagem, profissionais de saúde exemplares que notaram em outras cirurgias o movimento do corpo do médico. Para que houvesse uma prova, eles decidem filmar, verificar se estava acontecendo aquilo que eles realmente imaginavam. O criminoso ministrava droga para que ele conseguisse cometer o crime”, afirmou a delegada em entrevista para a TV Globo.

Cremerj abre processo para expulsão

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) abriu nesta segunda-feira (11) um processo para expulsar o anestesista. Agora, a polícia tenta descobrir se existem outras possíveis vítimas.