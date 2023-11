Ana Hickmann: o que consta no BO contra o marido

Casada desde 1998 com empresário Alexandre Correa, a apresentadora Ana Hickmann, 42 anos, chamou a Polícia Militar perto das 15h30 da tarde de sábado (11) no condomínio de luxo onde ambos moram com o filho, em Itu,no interior de São Paulo.

Na delegacia, ela relatou que eles tiveram uma briga na cozinha do imóvel, com a presença do filho, de 10 anos, e também de funcionários. A criança saiu correndo assustado e Alexandre, afirma Ana, pressionou seu corpo contra a parede e lhe deu cabeçadas.

Ela conseguiu se desvencilhar da situação e chamou a PM, mas teve o braço esquerdo machucado quando Alexandre fechou a porta com violência.

A apresentadora encaminhou-se até a delegacia, onde registrou em boletim de ocorrência as agressões de lesão corporal e violência doméstica. Depois, ela seguiu para a Santa Casa de Itu, onde passou por avaliação do corpo médico e foi liberada. Neste domingo, sua assessoria liberou uma nota confirmando os fatos, mas tranquilizando os fãs.

Continua após a publicidade

Confira a íntegra:

“Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann neste sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física.”

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER

No Brasil, a violência doméstica segue um grave problema. No primeiro ano da pandemia, em 2020, por exemplo, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos foi vítima de violência física, psicológica ou sexual. São 17 milhões de mulheres, segundo pesquisa do Datafolha. No ano seguinte, levantamento da Organização das Nações Unidas colocou o Brasil em quinto lugar na lista e países com mais crimes de gênero.

Continua após a publicidade

Para denunciar episódios de violência contra mulher e também buscar ajuda, a Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, através de uma ligação gratuita para o 180.

NOTA DE ALEXANDRE CORREA

Na tarde desse domingo, Alexandre também liberou uma nota de esclarecimento. Ele afirma:

“De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zero e respeito, assim como trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório.”

Continua após a publicidade