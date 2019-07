Acidente com caminhão da equipe do cantor Léo Santana mata dois na Bahia

Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão da equipe do cantor Léo Santana deixou duas pessoas mortas na manhã deste sábado (6), na BR-116, na altura da cidade de Itatim, no estado da Bahia.

De acordo com a nota divulgada pela assessoria do cantor, neste domingo (7), as vítimas estavam em um caminhão contratado para transportar os equipamentos da banda.

O acidente ocorreu por volta das nove da manhã, quando o caminhão da banda bateu de frente com a carreta. As vítimas foram identificadas como Luiz Gustavo da Ressurreição, motorista do caminhão, e Ivonilson de Brito Lima, passageiro.

No Instagram, Léo lamentou o acidente e comentou sobre a relação com as vítimas. “É muito ‘punk’ ter que trabalhar quando se recebe uma notícia ruim, drástica. Um caminhão da minha banda, da minha equipe, com duas pessoas que trabalhavam na equipe da gente acabou batendo de frente com uma carreta. Os dois vieram a falecer. Ter que trabalhar com isso na cabeça é muito forte, é muito punk. Fica meus pêsames para os familiares do Gustavo e do Nabo, que eram moleques que eu gostava demais. Que Deus conforte os corações de vocês”, afirmou o cantor.