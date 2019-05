A blogueira de 12 anos que comprou uma BMW de 770 mil

Uma pré-adolescente tailandesa comprou para seu 12º aniversário nada menos que uma BMW avaliada em mais de R$ 770.000. Apesar da pouca idade, Natthanan Sanunrat já é uma famosa vlogueira de beleza em seu país, acumulando mais de 290 mil seguidores em seu canal.

Conhecida como Nong Pear, ela participa de tutoriais no YouTube desde os 4 anos e hoje se divide entre as atividades escolares e a carreira nas redes sociais, participando também de eventos do mundo da moda.

“Fui ao London Fashion Week em abril de 2018. Fiz a maquiagem de modelos adultas e infantis. Quero ser para sempre uma maquiadora”, conta ela. “Eu me divirto muito fazendo isso. Qualquer look que eu quero fazer, apenas vou lá e faço. Natural, extravagante, efeitos especiais que aprendi no YouTube, gosto de tudo isso.”

Por Natthanan ser muito jovem para dirigir – ela sequer alcança os pedais do carro –, a BMW ficará sob os cuidados de seus pais, Natcha e Rong.

Orgulhosa, a mãe explica que eles encorajam e apoiam a menina em seu trabalho, “mas não não a forçamos a nada. Nós não precisamos, porque ela amar maquiar e também é muito madura e organizada”.

Enquanto espera pela permissão de tirar sua licença – o que só acontecerá daqui a oito anos –, Natthanan afirma que, apesar de amar a BMW, é um Porsche que ela comprará para ser o primeiro carro só seu.

