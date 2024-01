2023 foi o ano mais quente da história, e 2024 deve piorar

Com temperaturas elevadas e desastres naturais sem precedentes, o ano de 2023 ficou conhecido por ter sido o período com a maior temperatura já vista na história do planeta Terra desde 1850, segundo o relatório divulgado nesta última terça-feira (9), pelo observatório europeu Copernicus.

O anúncio do recorde ganhou força após a divulgação dos dados coletados pela organização no último ano, que visa prever as médias e recordes de mudanças climáticas por todo o globo.

#ImageOfTheDay According to our #CopernicusClimate Change Service, 2023 was ➡️the warmest year on record globally, close to 1.5°C above pre-industrial levels ♨️

➡️the second-warmest year for Europe, 1.02°C above the 1991-2020 average values 🥵 More at https://t.co/HKYE2v34h8

Segundo a pesquisa divulgada nesta semana, os indicativos que confirmaram as consequências climáticas alarmantes começaram a surgir ainda no início de junho de 2023, quando os termômetros do observatório ultrapassaram temporariamente em 1,4ºC as marcas de temperaturas do período pré-industrial, conhecido por anteceder o início das emissões de gases poluentes na atmosfera entre 1850 a 1900.

O cenário ficou ainda mais complexo quando as ondas de calor intensas foram registradas com maiores recorrências , atingindo boa parte dos territórios terrestres entre os meses de junho a dezembro de 2023, segundo o órgão.

Como consequência, a média da temperatura global para 2023 se manteve na casa dos 14,98ºC, representando um aumento alarmante de 0,17ºC em relação ao registro anterior, realizado em 2016.

A documentação divulgada pela Copernicus ainda relata que o período entre junho a dezembro de 2023 ficou marcado pela histórica sequência de quebra de recordes nas temperaturas por todo o planeta, garantindo ao mês de dezembro o título de período mais quente da história a nível mundial.

O órgão ainda prevê que o período de 12 meses terminados entre janeiro ou fevereiro deste ano, concretizem o novo nível da temperatura terrestre, que poderá ser de 1,5ºC, excedendo a marca antes registrada no período pré-industrial e próximo do limite estabelecido por cientistas para evitar desastres naturais ainda mais graves.

Assim como no clima, as temperaturas dos mares e oceanos também apresentaram recordes históricos em 2023. Entre abril e dezembro do ano correspondente, a temperatura média chegou a ser a maior já registrada na história para os respectivos meses.

Os fatores climáticos e as previsões para 2024

A organização prevê que o ano de 2024 “poderá ser mais quente do que o anterior”, com a probabilidade razoável de que termine seu período com uma temperatura média superior a de 2023, ou seja, acima da média de 1,5º C apresentada como limite por pesquisadores e cientistas.

Para conferir na íntegra o manifesto divulgado pela organização, acesse o site www.copernicus.eu/en.com e veja quais são as outras previsões climáticas para o ano de 2024.