13 presentes de Natal de até R$ 100,00 para quem precisa economizar

Mesmo com o Natal e ano novo se aproximando, muitas pessoas ainda não conseguiram arranjar tempo para fazer as compras do feriado. Isso sem contar que o planejamento de viagens e organização de festas acaba saindo caro, deixando as nossas economias abaladas na hora de presentear quem amamos.

Por isso, selecionamos 13 presentes versáteis (e extremamente úteis) na Amazon para quem quer gastar pouco sem deixar de comprar algo interessante. Além disso, clientes Prime contam com um esquema acelerado de entregas, o que faz os produtos chegarem mais rápido (e antes das datas comemorativas). Confira: