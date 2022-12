Passo a passo: 3 ideias criativas de embrulho para os presentes de Natal

Quando a embalagem é especial, parece até que o presente começa antes mesmo de ser aberto… Isso sem falar que apostar no “faça você mesmo” pode ser um momento divertido e propício para soltar a criatividade. Além de ser uma ótima opção para economizar, fazer um embrulho para os presentes com as próprias mãos é uma forma de demonstrar afeto e cuidado. Sendo assim, que tal colocar a mão na massa e se preparar para este Natal?

A seguir, você confere três ideias de embrulhos de presente bem diferentes. Tem embalagem clássica (e prática!), embrulho carimbado com batata e até embalagem aromática. Vem ver:

1) Embrulho clássico, simples e elegante

Passo 1: Embrulhe o presente com um papel pardo liso. Depois, escolha um barbante em tom cru ou temático, com as cores do Natal (como na foto). Meça mais ou menos quanto irá precisar de barbante, e corte com uma tesoura.

Passo 2: Passe o barbante pelo pacote do presente, de forma com que fique como uma cruz, com o lado do nó para cima. Dê um nó firme, sem deixar folga.

Passo 3: Faça um laço simples e simétrico e corte o excesso de fita, caso necessário.

Passo 4: Com o laço pronto, incremente o pacote do presente com um raminho de planta. Pode ser de pinheiro, alecrim, eucalipto ou até um pequeno arranjo de flores secas.

2) Embrulho com carimbo de batata

Passo 1: Comece selecionando uma batata de tamanho médio e regular. Lave bem, seque e descasque. Depois, corte em duas partes, com cuidado para ficar bem retinho, e seque o interior das partes com um pano.

Passo 2: Essa parte vai exigir um pouco de habilidade, mas vá com calma que tudo dará certo! Com um estilete ou faca afiada, corte uma das partes da batata em formato de árvore de Natal, com muito cuidado para não se cortar.

Passo 3: Pressione a batata na tinta de carimbo, com atenção para que fique bem pigmentado. Em seguida, disponha o papel pardo numa mesa e carimbe da forma que preferir.

Passo 4: Depois, é só usar o embrulho para embalar o presente e finalizar com um barbante. Você pode usar ainda a outra metade da batata para criar carimbos de outros formatos ou cores!

3) Embrulho delicado e aromático

Passo 1: Com um tecido bem macio, embrulhe os presentes como uma “trouxinha”. Você pode usar tecidos de tons diferentes e também seguir uma paleta uniforme, como a de tons pastel ou até de cores natalinas. Se for utilizar tecidos estampados, prefira desenhos mais neutros, para não correr o risco de destoar dos outros elementos.

Passo 2: Com o embrulho feito, é hora de inserir os elementos aromáticos. Para desidratar a laranja, por exemplo, basta levar as rodelas ao forno ou até desidratar na fritadeira elétrica, com cuidado para não queimá-las. Você pode também adicionar anis-estrelado em cada fatia.

Passo 3: Além das fatias de laranja, pau de canela, pequenas pinhas e ramos de pinheiro também são ideias que dão frescor e um aroma delicioso. Para fixar os elementos, basta usar um barbante neutro.