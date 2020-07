Uma playlist com novas cantoras afro-brasileiras

A música tem o poder de fusão e expansão ao mesmo tempo, movimento semelhante ao que acontece no continente africano. Os sons que ecoam dos tambores da percussão emitem mais do que ritmo, eles são transmissão de histórias e conexão. Com a diáspora, as referências afros serviram de base para outras culturas e ganharam interferências pra lá de bem-vindas.

Por conta do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha (25), a playlist desta sexta-feira traz cantoras negras brasileiras que são fruto dessa herança cultural africana, sendo que algumas já trilham carreiras duradouras. Com suas particularidades e bagagens, nós, ouvintes, desfrutamos dessa mistura boa e única. A seleção ficou por conta da repórter de CLAUDIA, Ana Carolina Pinheiro.

“Música para mim é afeto e combustível. Quando escuto essas cantoras, me conecto com sentimentos que, superficialmente ou com a correria do dia a dia, não percebo. São mulheres usando a arte para expressar amor, dor e leveza. O combo do qual somos feitos. Espero que a conexão pinte por aí e você se ligue mais ainda a si mesma e ao coletivo, afinal, estamos caminhando na mesma direção”, comenta Carol.

Confira a playlist que conta com vozes de Bibi Caetano, Tássia Reis, As Bahias e a Cozinha Mineira, entre outras.

