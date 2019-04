Visuais com vestidos fluidos para você se inspirar

Frescor é a palavra de ordem no clima e no estilo dos vestidos fluidos. Com tecidos levinhos e cortes delicados, as peças combinam conforto e elegância e ainda são perfeitas para vários tipos de compromisso, como um cinema, ou uma caminhada no parque.

Separamos dois visuais que exploram bem os modelos para você se inspirar. Confira:

La vie en rose

A modelagem volumosa e romântica do vestido, inspirada em alfaiataria, faz contraponto às sandálias atuais. A bolsa de palha, tendência da vez, dá o toque final.

Agora é a sua vez! Separamos peças do mercado para que você possa montar um look parecido.

1- Vestido de viscose e linho, Bianza, no Shop2gether, R$ 699*

2- Bolsa de palha, Nannacay, R$ 498*

3- Brincos de metal, C&A, R$ 50*

4- Vestido de viscose e linho, Isabella Fiorentino para OQVestir, R$ 228,90*

5- Sandália de couro, Schutz, R$ 420*

6- Brincos de metal e quartzo, Gostou, R$ 115*

7- Bolsa de palha, Amaro, R$ 189,90*

8- Sandália de material sintético, Cecconello, R$ 279,90*

Quanto poder!

O tênis deixa o look mais descontraído. Se quiser usar no trabalho ou para sair à noite, a bolsa estruturada é o acessório perfeito. Com alcinhas finas, uma camisa pode transformar o visual e combina com o clima de uma meia-estação.

Dica: se quiser, um vestido transpassado tem o poder de destacar mais ainda a silhueta.

Agora é a sua vez! Separamos peças do mercado para que você possa montar um look parecido.

1- Tênis de material sintético, Via Uno, na Zattini, R$ 50*

2- Brincos de metal, M. Loures, R$ 189*

3- Vestido de viscose, Maria Filó, R$ 759*

4- Óculos de acetato, Riachuelo, R$ 79,90*

5- Bolsa de material sintético, Renner, R$ 79,90*

6- Vestido de viscose, Zara, R$ 259*

7- Top de poliéster, Amaro, R$ 109,90*

8- Óculos de acetato, Helena Bordon, R$ 359*

9- Pulseira de metal, Camila Klein, R$ 299,60*

10- Tênis de couro, Adidas, R$ 349,90*

11- Bolsa de material sintético, Constance, R$ 179,99*

*Preços pesquisados em Fevereiro/2019. Sujeitos à alteração.

