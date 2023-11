Vermelho domina entre os looks do Grammy Latino 2023

A 24.ª edição do Grammy Latino está acontecendo em Sevilha, Andaluzia, na Espanha. É a primeira vez que a cerimônia é realizada fora dos Estados Unidos. A premiação já foi marcada por forte emoções dos brasileiros, com homenagem à Marília Mendonça, que ganhou um prêmio póstumo, e a vitória inédita de Gaby Amarantos, levando o troféu de “Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa” com o álbum “Tecnoshow”.

Para além dos prêmios, outro grande destaque são os looks! Anitta, Rosalía, Karol G, Nathy Peluso e mais artistas estão desfilando roupas deslumbrantes no red carpet do Latin Grammy e o vermelho foi a cor reinou entre os vestidos. Aqui, temos uma seleção, confira!

Looks do Grammy Latino

Anitta

Anitta apareceu deslumbrante com um vestido vermelho cheio de recortes da marca italiana Dsquared2. A generosa fenda da peça deixa a mostra a sandália gladiadora escolhida pela cantora.

Rosalía

A espanhola Rosalía usou um vestido de renda sereia todo brilhante da Balenciaga. Com um make minimalista, ela apostou em sobrancelhas laminadas como destaque do look.

IZA

IZA usou um look feito sob medida da FENDI Alta Costura AW 23. A escolha foi um vestido drapeado de manga longa, confeccionado em jersey de seda. Com uma modelagem leve, a cantora exibe um visual minimalista e sofisticado.

Paz Vega

A atriz espanhola Paz Vega usou um dos tons de vermelho, o vinho. Ela optou por um conjunto brilhante de alfaiataria composto por um blazer com ombros bem marcados e calças de cintura alta e corte amplo. O visual que foi apresentado na Madrid Fashion Week no desfile da marca Reverse.

Shakira

Shakira desfilou no tapete vermelho com um conjunto bem dramático de duas peças em preto e dourado de Harris Reed. O top estruturado em corpete parecia um armadura de ouro e, em contraste, temos a suavidade da saia fluía de veludo.

Elena Rose

A cantora e compositora venezuelana-americana Elena Rose também aparece de vermelho, com um vestido de seda italiana feito para ela pelo estilistas Ryan Demere.

Gaby Amarantos

A vencedora do Grammy Latino Gaby Amarantos usa vestido feito sob medida pela Normando, a peça foi inspirada na Samaumeira, a árvore mãe da Floresta Amazônica.

Karol G

A colombiana Karol G, que vem ao Brasil em 2024, estava deslumbrante em um mini vestido rosé cintilante com cabelos combinando, em um tom de rosa semelhante.

Nathy Peluso

Nathy Peluso foi outra cantora que foi de vermelho, ela optou por um vestido com recortes da Balenciaga.

Danna Paola

A atriz, cantora, modelo e compositora mexicana Danna Paola, conhecida por sua participação na série ELITE, apoiou uma marca autoral do México. Ela usou um mullet dress drapeado da Tiempos.

J Noa

A rapper dominicana J Noa também apoiou a moda local e usou um vestido todo trabalhado em pedrarias da designer dominicana libanesa Giannina Azar, que é bem conhecida por fazer roupas da Beyoncé. Giulia A brasileira Giulia também marcou presença no evento, comandando a pré-cerimônia do Grammy Latino 2023. A cantora e atriz escolheu um vestido couture assimétrico de um ombro da FENDI, glamour digno da Era de Ouro de Hollywood. Lola Índigo

Nicolas Montenegro foi o designer escolhido pela cantora e dançarina espanhola Lola Índigo. A peça tem uma clara inspiração na cultura do país, o grande diferencial é a cor, um roxo intenso e bem brilhante.

Qual foi seu look favorito?

Continua após a publicidade