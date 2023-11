Gaby Amarantos vence o Grammy Latino pela primeira vez em sua carreira

A cantora paraense Gaby Amarantos conquistou o primeiro Grammy Latino de sua carreira durante a 24ª edição da cerimônia, que acontece hoje (16) em Sevilla, Espanha. Na ocasião, ela recebeu o troféu de “Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa” com o álbum “Tecnoshow”.

Com isso, a estrela venceu grandes nomes da música brasileira como João Gomes, Gabriel Sater e Almir Sater, que também concorriam nesta categoria.

Vale lembrar que Gaby já havia sido notada pela academia anteriormente, em 2012, quando recebeu uma indicação pelo disco “Treme”.

A seguir, você confere o momento emocionante em que Amarantos sobe ao palco para receber o gramofone dourado:

É DO BRASIL! É DO PARÁ! É DO JURUNAS!!!! 💿

Gaby Amarantos foi premiada com o Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa” pelo álbum “TecnoShow”. 🏆💿💿💿💿

VIVA O TECNOBREGA! VIVA GABY AMARANTOS!!! ❤️❤️🥹#LatinGRAMMY pic.twitter.com/Yad4gdJoMl

— Tecnobrega (@otecnobrega) November 16, 2023