9 tipos de macacão que são sempre bem-vindos no armário

O macacão é atemporal e podemos provar. A peça vai e volta, mas fato é: nunca sai de moda e consegue se adequar aos mais diversos climas, e estilos. Recentemente, Julia Roberts exibiu o poder do modelito no filme Ingresso Para o Paraíso, em cartaz nos cinemas brasileiros. A atriz usa o macacão de sarja em diversas cores, mostrando que dá para aderir a ele até mesmo se estiver de férias em uma ilha paradisíaca.

A peça pode ser adaptada ao seu armário e também ao seu jeito de se vestir. Há opções para usar no escritório, festas e no dia-a-dia. Tem até mesmo os modelos que conseguem se adequar às três ocasiões citadas, é só usar com os acessórios certos. Confira abaixo 9 formas de usar macacão.

Para passeios casuais, vá de jeans!

Esse é um dos modelos mais conhecidos e curingas. Ideal para qualquer estação do ano, dá para usar com top, regata, camiseta, blusa e suéter.

Se o frio bater, pode ficar tranquila, é só combinar com aquele tricô quentinho em tamanho maxi!

Estampado: um toque de cor bem-vindo

Seguindo a pegada anterior, o macacão estampado é bastante versátil e deixa a produção mais descontraída.

Alfaiataria: o “must have“

Trabalhar de macacão? Está mais que aprovado. O modelo acima carrega um ar mais descontraído, devido a cor, mas, ainda assim, válido para um dia no escritório. Para ficar mais elegante para um evento noturno, aposte em salto alto fino e acessórios sofisticados.

Social

Para variar entre vestidos e saias, o macacão social cumpre essa função. Tem modelos com manga longa, de alça e tomara que caia, como o da foto. Além de ficar um charme, pode ser boa opção para festas e casamentos em dias frios.

Esse tipo de macacão, aliás, fica ótimo para o ambiente coorporativo – basta acrescentar outro classicão do guarda-roupa: o blazer.

Macacão de linho

Ainda pensando em looks que possam ser mais versáteis, tem o macacão de linho. Essa peça é ideal para aqueles dias em que você não sabe o que vestir. Não precisa de nadar por baixo, o modelo pantacourt vai com tudo e dá para estilizar com jaquetas e casacos mais pesados. Vale lembrar que o linho, além de ser considerado um tecido nobre (ou seja, sempre te deixa bem arrumada!), também garante conforto térmico.

Militar ou de sarja

O militar, ou de sarja, parece o mais difícil de usar, mas, acredite, também funciona para diferentes climas. Dá para investir em uma blusa quentinha por baixo, ou usá-lo sozinho. É uma peça forte e que vai com tênis, botas e salto. Vai do gosto do cliente.