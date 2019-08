Alerta tendência: amarelo mostarda é a aposta da vez

Quando falamos de inverno, geralmente pensamos em looks mais sóbrios, em tons neutros, como preto, branco ou cinza. Mas, para quem quer fugir do óbvio, o amarelo mostarda é uma ótima opção para colorir as produções invernais.

O tom mais queimado de amarelo é a cara dos dias frios e já faz sucesso entre as famosas. A cor é sofisticada e dá um toque alegre sem chamar tanta atenção quanto o néon ou cores mais vivas, que também são tendência na estação.

Engana-se quem pensa que é difícil combinar o mostarda. Para quem quer manter o look discreto, o ideal é usar apenas uma peça — um casaco, uma bolsa ou um sapato, por exemplo — como ponto de cor, combinando com outras mais neutras ou jeans.

Quem quiser ousar pode investir em peças únicas, como vestidos ou macacões, conjuntinhos ou combinar o mostarda com outras cores fortes para um ar ainda mais moderno.

Separamos algumas produções com o amarelo mostarda para você se inspirar e aderir à tendência. Confira:

Blusas e casacos

Vestidos e saias

Macacões e conjuntos

Calças

