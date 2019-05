Looks incríveis com estampa de cobra para você se inspirar

Roupas com estampa de cobra – ou píton – estão vindo com tudo nesta estação. A padronagem animal print da vez traz um visual mais sensual aos looks e é bastante versátil, podendo ser usado tanto em ambientes formais, quanto para a noite.

Separamos dois looks incríveis com a estampa píton para você se inspirar e arrasar. Confira!

Aposta grande

Não tenha medo de ousar na estampa píton

Calma! Não deixe o visual todo píton assustar. Para dar certo, o desenho e as cores das peças devem ser iguais. Complete com acessórios básicos e em tons neutros, como branco ou preto.

Agora é a sua vez! Separamos peças para que você possa montar o seu próprio look:

Pulseira de metal, John John, R$ 119,90* Camiseta de algodão, Malwee, R$ 59,90* Calça de sarja, C&A, R$ 100* Jaqueta de material sintético, Mamô, R$ 375* Bolsa de material sintético, Shoestock, R$ 159,90* Escarpim de material sintético, Inbox, R$ 129,90* Calça de sarja, Renner, R$ 119,90*

Só uma pitada

Você pode deixar para usar a estampa em acessórios

Você não precisa abrir mão da estampa em ambientes formais. A saída é caprichar nos acessórios. Quando estiver pronta para ousar, experimente misturar com cores fortes, fazendo contraste.

Agora é a sua vez! Separamos peças para que você possa montar o seu próprio look:

Bota de couro, Corello, R$ 489,90* Bolsa de material sintético, Gash, R$ 147,80* Blusa de malha, Renner, R$ 49,90* Cinto de material sintético, Marisa, R$ 40* Bota de couro, Zara, R$ 429* Colar de metal, Amaro, R$ 59,90* Saia de material sintético, Amaro, R$ 249,90* Óculos de acetato, Livo, R$ 299* Camisa de algodão, Eva, R$ 498* Cinto de material sintético, Zara, R$ 129*

