Tendência: 12 looks com Dad Shoes

Atemporais, versáteis e estilosos, os dad shoes têm tomado o guarda-roupa de celebridades, fashionistas e consumidores populares há meses. Com um mercado de moda cada vez mais rápido, onde tendências se tornam peças ultrapassadas em questão de dias, é difícil não ficar curioso sobre um item que vai além do esperado, como nesse caso. Seja pelo conforto ou mesmo pelo estilo que oferecem, a verdade é que esses enormes tênis de couro e borracha vieram para ficar.

“Os dad shoes mesclam o estilo vintage com um aspecto mais pesado, além de possuírem solas mais robustas se comparado aos tênis tradicionais”, explica o especialista em moda Miguel Crispim. A popularização do modelo veio depois da Balenciaga lançar o Triple S com três solados. “Em seu momento de ascensão, a marca ousou ao criar vários modelos, e a resposta foi positiva e rápida: os dad shoes transformaram-se em tendência mundial, aposta de outras empresas, inclusive”, diz ele.

Como usar os dad shoes?

O modelo pode até parecer intimidador ou forte demais, mas ele também serve para relaxar silhuetas excessivamente sóbrias ou minimizar roupas ultra femininas. Neste caso, o uso junto a um vestido ou uma minissaia balanceia o visual e garante uma abordagem mais moderna.

Para quem está namorando esse calçado, mas não quer sobrecarregar o visual por medo de achar estranho, a dica é começar pelas roupas esportivas ‒ assim tudo fica dentro do sportswear. Depois, vale a criatividade e a ousadia, experimentando desde alfaiataria até vestidos românticos, aponta Miguel.

Mais uma ideia é combinar o calçado com uma roupa andrógina, como o terninho. Outras possibilidades são as calças simples com clássicas t-shirts brancas. Por fim, não deixe de lado as texturas e modelagens, elas fazem total diferença na comunicação do seu estilo pessoal.

Continua após a publicidade

Inspirações de looks com dad shoes