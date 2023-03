11 inspirações de looks com legging para o trabalho

Populares na academia, as leggings ganharam o dia a dia, as baladas e até o trabalho. A peça, conhecida pelo conforto que oferece, geralmente se restringe ao espaço casual, mas, quando bem combinada, serve para looks completamente formais, que comunicam elegância e sofisticação. Se você quer apostar nelas no ambiente profissional, mas tem medo de pecar na escolha, podemos te ajudar: em conversa com uma especialista, separamos dicas e inspirações.

Como compor looks sérios com a leeging?

“Para que a legging saia desse lugar de descontração, de atividade física, ela vai depender de outros complementos”, comenta Vanessa Bernardes, consultora de estilo. A recomendação da profissional é usar camisas alongadas com cores neutras junto a um coturno ou mocassim. “Assim, ela permite que a mulher transite em locais formais com mais facilidade.”

Para ir ao trabalho, a indicação dela é cobrir o quadril. “A legging marca toda a perna e o bumbum. Então, para que você se sinta mais confortável em um ambiente de trabalho, prefira camisas mais alongadas ou terceiras peças. Blazers, por exemplo, caem bem. E, nos pés, algum sapato que traga mais força, mais estrutura, por ser mais fechado.”

Além disso, exclua da composição elementos que remetem ao estilo esportivo e contribuem para uma visão mais casual da legging, se essa for a sua intenção. “Mochilas, tênis esportivos, ecobags, bonés e outros acessórios podem ser evitados se a ideia é algo mais sério, mais sofisticado.”

Legging: a disputa do frio e do calor

Uma das grandes vantagens dessa peça é que ela serve tanto para o frio quanto para o calor, pois geralmente é criada a partir de dois tecidos com funcionamentos diferentes. “Existe a de poliamida, que é focada no verão, porque permite a circulação de ar, retém a umidade e não superaquece, e a a 100% poliéster, que é voltada ao inverno, pois aquece muito mais”, afirma Vanessa. Para não se arrepender independente da época do ano, considere o material que a peça é feita antes de sair de casa.

Inspirações

Continua após a publicidade