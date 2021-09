VMA: Os looks mais comentados do tapete vermelho estão aqui

O Video Music Awards 2021 foi o acontecimento do último domingo, dia 12. Uma das maiores premiações da música americana retornou ao formato presencial e fez a gente dançar com cada apresentação. A cerimônia, que parou a internet, reuniu personalidades da música celebridades e muitos looks dignos de um bom retorno de tapete vermelho. De Avril Lavigne à Madonna e Anitta como a primeira brasileira a pisar na premiação. O VMA reuniu tudo aquilo que a gente gosta com um brilho a mais, pois ninguém passa despercebido nesta cerimônia.

Um encontro de várias gerações e um universo de estilo. A regra da premiação é ter personalidade no look e isso foi o que não faltou. Teve bordado, verniz, transparência, recortes e muita pele à mostra. Decote também teve e de diferentes formas. Tanto Halle Bailey com seu vestido branco geométrico, quanto JLo que apostou no cropped trançado e também Avril Lavigne com seu terno rosa xadrez e decote em formato de coração.

A inspiração para a próxima temporada esteve ali e cabe a nós buscarmos as referências. Falando em referência, a estrela da nova geração apostou no vintage e encantou os fãs. Olívia Rodrigo usou Versace 2001 e fez todo mundo recordar. Outra que apostou na nostalgia foi Madson Beer com seu vestido midi Dolce Gabbana usado por Beyoncé em 2003. Selecionamos os looks mais falados do evento e já sabe, inspiração é o que não falta.