Aos 9 anos, filha de Beyoncé é a mais jovem vencedora do VMA

Mais uma vez Blue Ivy Carter está na mira dos holofotes! Aos 9 anos, a filha da cantora Beyoncé e do rapper Jay-Z, conquistou no domingo (12) o seu primeiro prêmio MTV Video Music Awards.

Concorrente na categoria de melhor cinematografia pelo vídeo Brown Skin Girl, Blue Ivy garantiu a vitória ao lado de sua mãe e se tornou a mais jovem vencedora do VMA de todos os tempos.

Além de Beyoncé, a garota divide a honra do prêmio com os colaborados Wizkid e SAINt JHN e com os cineastas do vídeo Benoit Soler, Malik H. Sayeed, Mohammaed Atta Ahmed, Santiago Gonzalez e Ryan Helfant.

Além da categoria em questão, Blue Ivy e o vídeo também foram indicados na categoria de melhor R&B, prêmio que, no fim, foi conquistado por Bruno Mars e Anderson .Paak com Leave the Door Open.

Em março, mãe e filha já haviam conquistado o Grammy pela produção, façanha que garantiu que ambas entrassem para a história da premiação musical.

Brown Skin Girl, que integra o álbum The Lion King: The Gift e o musical mais recente de Beyoncé, Black Is King (disponível no Disney+), conta com a participação da doce voz de Blue Ivy no início e no final da faixa, que é um louvor a beleza negra.

De grande importância para a carreira ainda em construção de Blue Ivy, a produção é o primeiro vídeo oficial da cantora. Além disso, a música marca sua primeira entrada oficial na Billboard Hot 100.