Sutiã de amamentação: dos mais confortáveis aos práticos, segundo as mães

O mês começou com uma mensagem importante sobre maternidade, o Dia Mundial da Amamentação. Agosto Dourado simboliza uma campanha social que reforça e incentiva a amamentação de forma segura, saudável e responsável. O dourado representa o “padrão ouro de qualidade” do leite materno.

A maternidade envolve uma série de fatores, cuidados e condições. Não só com a criança, mas com a mãe. Alimentar e cuidar é a prioridade, mas para isso elas precisam estar bem. O sutiã de amamentação será uma das peças mais importantes durante esse período e acreditem, todo detalhe faz diferença.

Cada mãe tem um estilo e isso precisa ser respeitado. A empresária de Belo Horizonte Verônica Fiorini afirma que antes de comprar, analisa cor, material, praticidade e conforto. Ela, que é mãe de Lorenzo de 2 anos e está à espera de Clara que nasce no final do ano, prefere sutiãs pretos e sentiu que os seios aumentaram durante a primeira gestação. Com a gravidez do segundo filho, optou por usar a lingerie de tamanho maior.

Já a publicitária carioca Maitê Machado é mãe de Daniella de apenas 2 meses e foca na sustentação da peça para dar firmeza. “Mães de recém nascidos passam por um processo chamado apojadura, que é quando os seios estão começando a encher de leite. As mamas ficam inchadas, doloridas e pesadas, então quando usamos um sutiã que realmente as segure firme, diminui significativamente o peso e a dor ”, afirma a recém mamãe.

Com alça fina, cruzado, com renda ou mais básico. Separamos os melhores sutiãs de amamentação para as mamães que nos acompanham. Tamanhos e estilos variados, mas todos com a proposta de fazer o bem e amamentar de forma plena.

1- Sutiã amamentação , Amaro, R$ 89,90. Compre aqui.

2- Sutiã de algodão com abertura frontal, C&A, R$ 69,99. Compre aqui.

3- Sutiã de algodão com abertura e sem bojo, C&A, R$ 77,99. Compre aqui.

4- Sutiã amamentação, Marisa, R$ 119,95. Compre aqui.

Continua após a publicidade

5 – Sutiã maternidade com bojo triangulo liso, Renner, R$ 69,90. Compre aqui.

6- Sutiã amamentação em renda, Extra, R$ 109,89. Compre aqui.

7- Sutiã amamentação sem bojo em renda branco, Dlk Modas, R$ 30,59. Compre aqui.

8- Sutiã amamentação Bicolor Renda Preto com Dourado, Americanas, R$ 54,90. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na sexta-feira (30 ), e podem estar sujeitos a alterações.