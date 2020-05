Com quase 20 anos de carreira e sem perder espaço no mundo da moda, a modelo Carol Trentini se tornou um ícone. Foi descoberta aos 14 anos em sua cidade natal, Panambi, no Rio Grande do Sul e, em menos de um ano, já estava vivendo em Nova Iorque e desfilando para algumas das maiores marcas do mundo, como Versace e Marc Jacobs. Hoje, mãe de dois meninos, Bento, de 6 anos, e Benoah, de 3, e casada com o fotógrafo Fabio Bartelt, ela continua sendo uma das modelos brasileiras preferidas do universo fashion. É comum vê-la em campanhas de designers importantes e em capas de revistas internacionais.

Uma das características que garantiu o sucesso de Carol no mundo da moda foi sua versatilidade – ela consegue transitar em todos os tipos de campanha, fotos e desfiles. O mesmo aconteceu no seu estilo. No início da carreira, a modelo seguia uma linha mais urbana, com muitas calças jeans e camisetas, jaquetas de couro, quase sempre em tons escuros. Com o passar do tempo, transitou para um estilo ainda mais casual, com muitas saias longas, pantalonas e sandálias rasteiras ou tênis. “Seu estilo é casual e cool, importante em uma rotina de mãe de duas crianças. Geralmente dispensa a maquiagem e sempre foca no conforto”, afirma o editor de moda de CLAUDIA, Fabio Ishimoto.

Sem ajuda de um stylist, Carol também arrasa nos tapetes vermelhos, com produções ousadas e elegantes. Em entrevistas, ela afirma que a maternidade mudou-a para melhor e que essa é a função que mais ama exercer atualmente, mas que não pretende deixar a carreira de modelo tão cedo.

Seu amor pela profissão fez com que ela continuasse trabalhando até a reta final das duas gestações. “Com os filhos bem pequenos, também assumiu um desafio, participando do Popstar, uma competição musical na qual cantava ao vivo e surpreendeu com seu talento e carisma. Tudo isso a tornou uma das modelos de maior sucesso do país”, conta Fabio Ishimoto, que a escolheu para encerrar o mês especial das mães.

Apesar da pequena pausa no início da primeira gravidez, por sentir muitos enjoos, Carol logo voltou para as passarelas e, em 2013, chamou atenção ao desfilar na SPFW grávida de 5 meses do filho Bento. Apesar do look de saia e top cropped fazer parte do desfile da marca Água de Coco, ele poderia facilmente estar no guarda-roupas da modelo, que adora peças fluidas e confortáveis. Ela provavelmente apenas trocaria o salto por uma sandália rasteira.

No mesmo ano, na reta final da gravidez, Carol estrelou uma campanha da marca Megadose, especializada em roupas para gestantes, e foi fotografada pelo marido. Bento nasceu menos de uma semana depois.

Na escadaria do baile do MET, em maio de 2019, Carol apareceu com um de seus looks mais ousados. Para a ocasião, usou um “vestido-esqueleto”, do designer britânico Thom Browne. A peça foi escolhida a dedo por Anna Wintour, organizadora do evento e um dos principais nomes da moda atual. Apesar de irreverente, o modelo é quase inteiro bordado e, combinado com as jóias e acessórios certos, ficou também muito elegante e apropriado para a ocasião.

Num clique compartilhado em seu Instagram, Carol aparece em um momento de descontração ao lado de Bento e Benoah, em casa. A foto mostra bem a mudança de estilo da modelo, que aparece com saia longa de tecido confortável, combinada com uma blusa de crochê quase da mesma cor. Apesar de básico, a mistura de tecidos e texturas deixou a produção bem mais interessante.

Desde 2017, Carol e o marido resolveram deixar Nova Iorque e se mudarem definitivamente para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde já tinham uma casa de praia. Ela e Fabio preferiram fazer a mudança para criar os meninos mais perto da família e em um lugar mais calmo, ainda que tenham que viajar mais para trabalhar. A mudança de Nova Iorque, uma cidade extremamente agitada e cosmopolita, com certeza também afetou a mudança de estilo de Carol, que agora vive em um local de praia e mais conectada com a natureza.

