SPFW54: confira os destaques desta edição

A partir do dia 16 de novembro, a 54a edição do SPFW toma conta da cidade e da agenda dos fashionistas de todo o país. Serão 48 desfiles, sendo 43 deles divididos entre Komplexo Tempo, Shopping Iguatemi e locais históricos de São Paulo — tipo a Misci que vai desfilar na Sala São Paulo. Já a Aluf, Àlg, Heloísa Faria, Maurício Duarte e Modem terão participações digitais.

Vale ficar de olho especialmente na estreia de quatro estilistas: Heloisa Faria (18/11, às 20h30), Lucas Danuello com a sua Greg Joey (16/11, às 18h), Mauricio Duarte (20/11, às 20h30) e Vera Fernandes com a Buzina (17/11, às 20h).

A programação, que segue até domingo, 20, inclui também masterclasses gratuitas feitas em parceria com o Senac. No dia 16, Giovanna Casimiro e Joy Pires comandam o papo Metaverso e Moda, das 15h30 às 17h30. Já Day Molina, fundadora do Indígenas Moda Br, apresenta Moda e Ativismo no dia 17, entre 17h30 e 19h30, para falar sobre a importância de unir criatividade com causas atuais para além do discurso. A programação completa e a inscrição para os talks você confere direto no site do Senac.

Lembrando que este ano a organização do evento liberou a venda de ingressos, com valores entre R$ 50 e R$ 1600. A compra pode ser feita pela página da SPFW54 no Sympla.

Line-up completo

DIA 16/11 – quarta-feira

12:00 Patrícia Viera

16:00 Meninos Rei

17:00 Soul Basico

18:00 Greg Joey

19:00 Walério Araújo

20:00 Renata Buzzo

20:30 Aluf (Digital)

21:30 Bold Strap

DIA 17/11 – quinta-feira

10:30 Misci

12:30 Lilly Sarti

13:00 Rellow

16:00 DePedro

17:00 Sou de Algodão

18:00 TA Studios

19:00 Another Place

20:00 Buzina

20:30 Modem (Digital)

21:30 João Pimenta

DIA 18/11 – sexta-feira

10:30 A.Niemeyer

12:00 Triya

14:30 Lino Villaventura

16:00 Rocio Canvas

17:00 Thear

18:00 Ateliê Mão de Mãe

19:00 Martins

20:00 Handred

20:30 Heloísa Faria (Digital)

22:00 Ellus

DIA 19/11 – sábado

10:30 Angela Brito

12:30 Neriage

15:00 AZ Marias

16:00 Ponto Firme

17:00 Silvério

18:00 Santa Resistência

19:00 Anacê

19:30 Àlg (Digital)

20:00 Led

21:30 Lenny Niemeyer

DIA 20/11 – domingo

10:00 Korshi 01

12:00 À La Garçonne

15:00 Isaac Silva

16:00 Cria Costura

17:00 Lucas Leão

18:00 Naya Violeta

19:00 Weider Silveiro

20:00 Dendezeiro

20:30 Maurício Duarte (Digital)

21:30 Apartamento 03