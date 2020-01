Sophia Abrahão celebra capa na Revista Estilo com noite de autógrafos

Na noite desta sexta-feira (07), ESTILO desembarcou no Rio de Janeiro para promover mais um evento com Sophia Abrahão e celebrar nossa capa mais que especial da edição de aniversário, nas bancas neste mês de Outubro.

A sessão de autógrafos aconteceu na loja Fnac do Barra Shopping e recebeu diversos fãs, com quem Sophia fez caras e bocas para as selfies. “Foi uma noite animada, que prova que a decisão de colocar Sophia na capa foi muito feliz˜, conta Ana Cristina, redatora de ESTILO. Confira as fotos a seguir: