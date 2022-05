6 tipos de sapatos nada convencionais para casar esbanjando personalidade

Uma das etapas mais gostosas de se aproveitar durante os preparativos para o casamento é a hora de escolher a roupa da cerimônia junto com os demais detalhes que a compõem – e um deles é o sapato, responsável não só por completar o look, como também te deixar confortável para aproveitar toda a festa. E se antes o salto alto e delicado era norma, hoje o leque é cada vez mais amplo e permite recursos como o tênis, plataforma, botas e o que o seu gosto mandar.

Está em dúvida do que escolher para o grande dia? CLAUDIA,com ajuda da consultora de imagem e estilo Andreia do Carmo e da estilista Lethicia Bronstein, elaborou uma lista dos tipos de sapatos que estão em alta, com dicas que vão te ajudar a encontrar a opção certa para você.

É de tênis que eu vou!

Para as amantes do tênis, boa notícia: a peça também vai muito bem no grande dia. “Muitas noivas com espírito jovial e alternativo têm optado casar com tênis no estilo All Star, Vans e etc. Seria pelo conforto? Sim, até seria, porém aposto mais no estilo, casar de tênis requer uma audácia e uma personalidade segura”, conta Andreia.

No entanto, vale lembrar: se será uma noivinha de tênis, se atente também ao estilo do vestido escolhido para a cerimônia. ”Os tênis combinam com vestidos mais curtos e médios, mais simples e menos rodados, podendo ter mangas bufantes ou decotes princesas que darão aquele ar de princesa grunge”, complementa a consultora de imagem e estilo.

Quero casar de bota

Se você ama uma pegada mais rústica, essa opção é perfeita. “As botas são bem diferentes também, uma opção bem legal para as que preferem um casamento no campo. Com uma temática mais country, as botas costumam acompanhar a cor do vestido, porém com detalhes mais rústicos que tragam essa pegada”, recomenda Lethicia.

Gosto é de coturno

As noivas que têm um estilo mais alternativo podem se jogar no coturno, calçado que, aliás, segue em alta neste inverno. “É perfeito para noivas urbanas e alternativas que querem levar sua marca pessoal com o sapato no pé. Assim como o tênis, o vestido que vai acompanhar o coturno pode ser mais simples, sem brilhos, mas vale abusar na saia armada em tule, pois faz uma referência oitentista e fica lindo”, destaca Andreia.

Confortável e com rasteirinha no pé!

As mulheres têm dado um tempo no salto, né? Afinal, o que muitas de nós realmente queremos é aproveitar a pista e ter o máximo de conforto neste dia tão especial. “A rasteirinha combina com casamentos ao ar livre, diurnos, mas também pode ser usada em cerimônias mais formais como em igrejas e templos. Com escolhas mais sofisticadas, com brilhos e cristais, também vai com todos os vestidos, desde os tradicionais até os mais simples, é só escolher o modelo desejado e arrasar”, motiva.

Vou é de chinelo!

Vive em uma região de muito calor e o chinelo é seu fiel companheiro? O calçado pode te acompanhar no casamento. “Algumas noivas no verão, com casamento mais tropicais, preferem chinelos, tanto pelo conforto quanto pela praticidade. Você pode optar por um chinelo personalizado com cristais ou rendas”, indica a estilista, Lethicia.

Me sinto confortável é com a minha boa e velha plataforma

Há quem ache um estilo muito pesado para um casamento, mas se a ideia é inovar e ter conforto sem perder o alongamento que o salto dá, essa é a grande pedida. “A plataforma voltou com toda influência nos anos 1970 e também dando conforto para quem usa. O sapato alto plataforma faz com que a noiva fique mais alta, podendo ser usados com calças, tubinhos ou vestidos de noivas tradicionais. Fica um luxo”, sugere Andreia.

Opção bônus: pés no chão

Noivas praianas e como um espírito livre preferem casar descalças, e está tudo bem. “Tem noivas que preferem andar descalças até o altar, quando se trata de alguma passarela com flores ou até mesmo para casamentos na praia. Afinal, todo sonho é válido para o grande dia e acompanha a personalidade da noiva!”, lembra Lethicia.

Gostou das dicas, mas não sabe onde encontrar os sapatos?

