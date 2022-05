Para casar com estilo: guia completo de silhuetas de vestidos de noiva

Não há dúvidas de que o look do casamento está entre os mais especiais que você irá usar – afinal, ele não só deve refletir a sua felicidade neste dia tão especial, como será revisitado por muitos e muitos anos através de vídeos e fotografias. A escolha, no entanto, nem sempre é fácil: com diversas opções de silhuetas de vestidos de noiva disponíveis, é comum acabar um pouco perdida durante as provas. Mas, calma, que a gente te ajuda! CLAUDIA conversou com a consultora de imagem e estilo Ana Vaz (@anavaz_imagem), que dá detalhes sobre cada uma em um guia completo. Confira:

Sereia para as que amam sensualidade

As noivas que gostam de um estilo mais sexy vão amar usar esse recorte de vestido. “É uma silhueta que destaca a região da cintura, quadril e bumbum. Como é aderente ao corpo, vai ressaltar a exata silhueta que está sendo vestida. Porém não é recomendável se você gosta de um estilo mais confortável, porque, por se ajustar nas pernas, dificulta um pouco os movimentos”, conta a especialista.

A peça combina com casamentos modernos, na praia ou ao ar livre, mas Ana reforça que os complementos de impacto ajudam a levar o vestido para os mais variados estilos de celebrações. “Comprimentos, tipos de tecido, brilho, véu e acessórios, juntos, darão o tom e farão a silhueta se adequar ao tipo de cerimônia”, enfatiza.

Semi-sereia: um sensual mais “comportado”

É o modelo sereia que você quer, mas com mais conforto? Uma solução é buscar pelo semi-sereia. “Ele ainda mantém os focos de destaque do sereia pois ainda é um vestido bem justinho. Porém, a saia se abre imediatamente após ao quadril e isso pode ser um recurso para quem deseja um pouco menos de ênfase nas curvas do quadril”, diz. “Quanto a estilo, como ele é um vestido com uma saia mais volumosa e rodada, tem uma comunicação mais romântica”, pontua.

Essa categoria também é ótima para casamentos modernos, na praia ou ao ar livre e por ter mais conforto garante mais mobilidade para noiva no decorrer do evento.

Clássico romântico: recorte evasê

Conhecido como evasê ou “A”, este é voltado para noivas que procuram um visual mais clássico e romântico. “Quadril, bumbum, coxas e pernas ficam escondidos sob a saia evasê, então ele é um modelo perfeito para quem não quer mostrar essa região, seja por qual motivo for”, informa. “Quando a saia do vestido é evasê a partir da cintura, ela deixa em destaque a própria cintura, tronco, busto e colo – caso seja decotada”, explica.

Os acessórios também fazem toda diferença neste modelo. ”É um vestido mais clássico e romântico. São os adereços e o tecido que você escolher que vão deixar mais adequados para o dia ou para a noite, para o campo ou para a cidade e aí entramos em um campo de infinitas possibilidades”, diz.

Romântico glamoroso: recorte princesa

Esse estilo tem os mesmos princípios do recorte evasê, mas com ressalvas, de acordo com Ana. “A única diferença é que o modelo princesa tem muito mais volume na saia, mas ela também se abre em A”, observa. “O que muda é que por conta de ter mais tecido na saia ele tem uma leitura mais glamorosa e romântica, mas pode ser adaptado a qualquer cerimônia: um princesa cheio de brilhos e com cauda mais longa fica perfeito à noite; Já um princesa sem ou com pouca adição de brilhos, sem cauda, ou bem mais curto, pode ficar ótimo numa cerimônia matutina”, sugere.

Para noivas minimalistas e discretas: silhueta império

Se é destaque no busto que você quer, o corte império te garante todo esse realce na região. ”É um vestido de corte mais reto e fluido que deixa a mostra colo e ombros, além de destacar o busto. E do busto para baixo tudo fica escondido sob o vestido. Como é mais solto, não conseguimos ter ideia do corpo que se esconde sob essa silhueta”, informa.

E esse vestido tem múltiplas abordagens, como conta a consultora de imagem e estilo. “É um vestido mais despojado e também mais clássico. Normalmente agrada mulheres minimalistas e discretas. Mas pode ficar exuberante e mais sensual se o modelo incluir franjas, por exemplo, trazendo movimento ao corpo, e até brilho”, exemplifica.

A adaptação desse vestido é o segredo para levá-lo para os eventos mais ou menos adornos define se é de noite ou de dia que você quer arrasar com ele.

Menos é mais: Reto ou tubo

Agora, se tudo que você quer é um vestido simples, mas que realce o seu corpo o reto ou tubo é perfeito para você. “É um vestido mais despojado, num corte mais simples, que pode variar de noiva para noiva. Algumas vão preferir este modelo mais reto, sem marcação na cintura – e isso não vai destacar o corpo, vai mostrar mais braços, por exemplo. Outras vão querer o tubinho mais rente ao corpo, e aí ele vai destacar a silhueta como um todo. Se for um modelo mais curto é perfeito para cerimônias mais simples e menores – é comum em cerimônias no civil”, indica.

Dica bônus

Noivas que pensam em usar mangas precisam se atentar aos seguintes detalhes: “A manga vai sempre deixar o vestido mais recatado, então pode ser uma escolha para quando se deseja esse efeito ou caso a noiva queira tirar atenção dos braços. Uma manga de tule, por outro lado, pode deixar o vestido mais sensual. Também é possível pensar numa manga que é usada na cerimônia religiosa e que pode ser removida para a festa, como um bolerinho, ou se são mangas mais bufantes, com efeito mais glamoroso e romântico”, indica.

Quando pensamos em véus, de acordo com Ana, os mais longos trazem sofisticação e formalidade, e os mais curtos despojamento e casualidade. Além dos véus temos os enfeites de cabeça mais ou menos adornados e você pode usá-los equilibrando com o tipo de vestido que escolheu. Já olhando para os pés, os sapatos podem ganhar grande ou menos destaque, sendo coloridos e baixos. Quem manda é a noiva!

Mas nem tudo é regra e o mais importante é estar feliz com o que veste. “Hoje, há muito mais flexibilidade com códigos, ainda mais que as cerimônias menos e mais íntimas estão em alta. Então, dá para subverter muitas regras”, conta Ana.