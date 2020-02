Roupas a salvo: dicas de lavagem e secagem

Mantenha as roupas bonitas por mais tempo cuidando delas de maneira eficiente

Foto: Reprodução

O processo de lavagem das roupas é vital para mantê-las bonitas por mais tempo. Confira alguns segredinhos indispensáveis nessa hora:

· Separe as peças coloridas, as brancas e as escuras. Lave um lote de cada vez.

· Tecidos delicados devem ser lavados à mão ou dentro de saquinhos protetores apropriados.

· Manchas de gordura saem mais facilmente se você aplicar um pouco de detergente no tecido ainda seco. Manchas difíceis devem ser tratadas antes da lavagem.

· Não exagere na quantidade de sabão: siga sempre a orientação do fabricante.

· A etapa do enxágue é muito importante. A roupa deve ficar livre de qualquer resíduo de sabão ou amaciante.

· Se precisar deixar uma peça de molho, confira na sua etiqueta se o processo não pode danificar o tecido. O mesmo vale para o uso de alvejantes.

Ao vento

· Se não secarem direitinho, muitas vezes as roupas precisam voltar para a máquina. Saiba como evitar esse transtorno:

· Lave apenas a quantidade de peças que seu varal comporta com folga. Roupas que secam amontoadas ficam com cheiro de mofo.

· Camisas e vestidos podem ir ao varal já no cabide. Dessa forma, fica mais fácil para passar depois e o tecido não deforma.

A ferro, sem fogo

· É na tábua de passar que podem acontecer os “acidentes” mais graves com as nossas roupas. Veja como evitar manchas de queimado e outros probleminhas:

· Regule a temperatura do ferro de acordo com o tipo de tecido. Comece pelas peças que devem ser passadas com o aparelho mais frio.

· Tecidos sintéticos podem ficar com a marca do ferro. Use um pano de algodão para protegê-los.