É oficial! Rihanna vai lançar sua própria marca de roupas de luxo

Rihanna, aparentemente, vai dominar o mundo. É que a cantora e empresária, depois de construir um verdadeiro império da beleza por meio da Fenty Beauty, sua linha de maquiagens em prol da diversidade, e criar sua própria marca de lingerie para todos os tipos de mulheres (e corpos!), a Savage X Fenty, Riri quer ir além, e sua próxima empreitada tem tudo a ver com o mercado de luxo.

Quem adiantou as informações foi o WWD, portal especialista no universo fashion, assumindo que já faz um tempo que Rihanna vem arquitetando uma parceria poderosa com o grupo LVMH, dono de labels como Louis Vuitton, Fendi, Dior e Givenchy (só para citar algumas). A intenção seria lançar, ainda neste ano, uma marca própria de luxo, que vai contar com peças de vestuário, artigos em couro e acessórios.

Segundo o site, a princípio a cantora poderá contar com a ajuda de funcionários de outras marcas integrantes do grupo, como a Louis Vuitton e a Celine, para trabalhar junto com a sua própria equipe e colocar as peças em processo de produção.

Veja também





E nesta sexta (10), a própria Rihanna confirmou a veracidade dos boatos, através de suas redes sociais. Sua marca de alta-costura é real, oficial, já tem um logo prontinho e vai levar o nome de… Fenty!

De acordo com uma matéria publicada também nesta sexta, no New York Times, o lançamento da Fenty vai fazer com que Rihanna se torne a primeira mulher a criar uma marca própria na LVMH, além de ser a primeira mulher negra a comandar uma maison pertencente ao grupo. Além disso, a Fenty é a primeira nova marca criada pelo conglomerado desde o lançamento da Christian Lacroix, em 1987 (!).

Em janeiro deste ano, ela deu um pequeno spoiler da linha ao aparecer em nova York usando um par de óculos gigantes (tendência na certa!), chamando atenção para o fato do it-acessório, nada discreto, já possuir o logo da Fenty na armação.

–

Rainha!