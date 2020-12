Confortáveis, as rasteirinhas são perfeitas para compor o look de verão

Nos dias mais quentes, manter o frescor também nos calçados é essencial. Uma das peças que aliam conforto com estilo e combinam com o verão é justamente a rasteirinha.

Versáteis, elas podem ser mais sóbrias, nas cores preto ou branco, mas também ganham um tom divertido com as opções coloridas. Além disso, brilho, pedras, tranças e tiras também dão aquele detalhe especial para as rasteirinhas.

O modelo combina tanto com vestidos quanto com saias, shorts e, até mesmo, calças mais curtas, como as pantacourt. Por que não?

Para te auxiliar com tanta possibilidades e te inspirar, CLAUDIA separou alguns looks com diferentes tipos de rasteirinhas para você se inspirar neste verão! Confira:

