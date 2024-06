Como escolher a armação de óculos para o seu formato de rosto

Sabemos que escolher a armação de óculos de grau nem sempre é fácil, afinal, são vários os estilos, cores e acabamentos disponíveis no mercado. E, o que muita gente não sabe, é que o próprio formato do rosto serve de ponto de partida.

Seja para fins de leitura ou para quem não vive sem os óculos, selecionamos aqui dicas práticas sobre como escolher a armação de óculos de grau para cada formato de rosto, além de te contar quais são as tendências de modelos mais procurados nos últimos meses. Veja só:

Uma armação para cada formato de rosto

Apesar de ser uma observação útil na hora de escolher os óculos de grau, ou até mesmo os de sol, entender o formato do rosto para facilitar a escolha da armação pode não ser sinônimo de totalidade quando o assunto é a diversidade de feições e características únicas de cada pessoa.

Porém, de acordo com padrões analisados por visagistas e especialistas em imagem pessoal, algumas armações poderão desenvolver uma certa harmonia para face.

Para as faces com formatos ovais, aquelas em que as proporções do queixo e da testa apresentam equilíbrio levemente arredondado, os modelos quadrados ou retangulares podem oferecer mais harmonia.

Já para os rostos triangulares, onde a testa apresenta maior projeção, seguida de um afinamento até o queixo, as armações de bases arredondadas e linhas superiores acentuadas são as mais indicadas.

Agora, se o seu rosto apresenta características retangulares marcantes, como o maxilar acentuado ou projeções maiores para a testa e o queixo, o seu rosto pode ser definido como um formato quadrado ou retangular.

As armações mais indicadas para esse tipo de rosto são as armações com ângulos mais suaves e arredondados, que poderão ajudar no afinamento e equilíbrio das dimensões da face.

O que considerar na hora de escolher a armação de óculos?

Mesmo após entender a armação ideal para cada tipo de rosto, realizar alguns ajustes em relação ao caimento do modelo pode ser necessário para tornar a experiência com a nova armação ainda mais dinâmica e prática nos afazeres do dia a dia.

Para as armações arredondadas, como os modelos Aviador e Cat-Eye, fique atenta às dimensões que acentuam a sobra de espaços entre as sobrancelhas e as maçãs do rosto, principalmente se o seu tipo de rosto apresentar características de uma face triangular. O óculos não deve ultrapassar demais a face.

Agora, se a sua armação apresentar um formato retangular, como os modelos com bases acentuadas e hastes largas, certifique-se de que a largura do seu rosto em relação à largura do modelo sejam semelhantes.

O ideal é que ambas as larguras apresentem a mesma dimensão, para que os novos óculos não pareçam justos ou largos demais.

Também é importante ficar de olho em como o acessório fica no nariz (ele não deve incomodar, fazendo pressão demais, ou ficar frouxo), e sobrancelhas, que não devem ser totalmente cobertas.

Com qual cor eu vou?

Para quem busca modernidade, mas sem deixar a sobriedade de lado, as armações de hastes marcantes e de cores escuras poderão atribuir elegância e sofisticação, sem abandonar o toque marcante.

Também existem modelos atemporais, como as armações com estampa tartaruga – pintas orgânicas amareladas por todas as hastes e corpo do óculo – chegam para tornar o vintage ainda mais clássico. Entre os modelos mais procurados estão os formatos 100% arredondados, com bases arredondadas e pontas acentuadas, e o clássico formato club-master.

E, por fim, as armações coloridas chegam para quebrar todos os protocolos tradicionais de que os óculos precisam ser apenas funcionais.

Para aquelas que procuraram tornar o descolado ainda mais estiloso, os modelos arredondados coloridos garantem ainda mais personalidade e criatividade para looks extravagantes.

