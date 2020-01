Puma, Melissa, Diesel… Os tênis mais legais para investir em novembro

Já sabe, né? Mensalmente, aqui no MdeMulher, a gente monta uma pequena seleção com os melhores lançamentos de tênis. Halloween já foi e agora, finalmente, os olhos já começam a se voltar para o final de ano: seja para dar aquela renovada no look, seja para presentear as pessoas que você mais gosta.

Na nossa lista, saem os sneakers inspirados nos anos 1990, que dominaram boa parte de 2019, e entram produtos mais voltados para o dia a dia e com designs mais descomplicados. Claro, ainda existem algumas loucurinhas, como a improvável parceria entre Ford e Versace, além da collab entre Melissa e Helen Kirkum, artista britânica que costuma desmembrar tênis antigos para, logo depois, juntar tudo e criar novos e criativos pares.

Confira a nossa seleção:

Melissa x Helen Kirkum, Core

Encerrando as comemoração de 40 anos de vida, a Melissa escalou a artista britânica Helen Kirkum para criar em conjunto um novo tênis para o catálogo da marca. Chamado de “Core”, o calçado é como se fosse uma junção de todos os modelos relançados pela marca mensalmente desde maio para celebrar o aniversário. Foram eles: Model, Star in Love, Pochetinha, Speed, e o Galáxia. Ficou divertido e diferentão.

Quando? A partir de 04/11

Onde? Clubes Melissa e site da marca

Quanto? R$ 299,90

Puma, RS-0 Core

Com campanha pesada e protagonizada pela Bruna Marquezine, o RS-0 Core, da Puma, é inspirado nos tênis de corrida dos anos 1980, mas a tecnologia de amortecimento, a Running System (RS), presente nele é beeem 2019 e promete muito conforto. Com inserções acolchoadas em um tom de laranja flúor e preto, ele é bonitão e deve fazer sucesso nos pés das garotas descoladas.

Quando? Já à venda.

Onde? Na Authentic Feet e no site da marca.

Quanto? R$ 399,99

Vert, Venturi

Queridinha de celebs como Meghan Markle), a Vert é uma marca franco-brasileira com produtos sustentáveis e altamente desejáveis. O Venturi, novo lançamento deles, tem a modelagem do momento, a chunky, e está disponível em cinco cores diferentes: all black, preto oliva, coral, caramelo e cinza (foto). A entressola é produzida com EVA, soleta em borracha com 24% de borracha natural da Amazônia, palmilha em EVA com 8% de EVA reciclado, 12% de borracha da Amazônia, revestida em tecido de poliéster 100% reciclado de garrafas PET na parte superior, revestido de juta na parte inferior e forro em tecido de algodão orgânico com poliéster reciclado de garrafas PET.

Quando? Já à venda.

Onde? No e-commerce da marca.

Quanto? R$ 540,00

Ford x Versace

No mês passado, Fiever e Ruffles fizeram uma parceria improvável e, agora, é a vez de Ford (sim, a marca automobilística!!!) e Versace unirem forças na criação de um sneaker. Pegando carona na tendência inesgotável da logomania, ele é todo revestido com o logo da marca norte-americana. Além disso, o tênis tem cano alto, cabedal de couro branco e traz na sola a famosa Medusa, símbolo da maison italiana. Divertido, vai?!

Quando? Já à venda.

Onde? Farfetch

Quanto? R$ 5.860

Está procurando um tênis do dia a dia? O S-Clever, da Diesel, é uma escolha prática, minimalista, e estilosa. Com design descomplicado, ele é feito em couro e possui detalhes em veludo (na versão branca, o veludo é vermelho) e puxador na parte traseira.

Quando? Já à venda

Onde? Nas lojas e site da marca.

Quanto? R$ 655