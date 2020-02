Pense Moda chega à sua 6a edição

Foto: Divulgação

Profissionais de criação, comunicação e marketing, empresários, bureaux de tendências, jornalistas, consultores de moda e estudantes já têm data marcada para debater o pensamento artístico da moda. A 6ª edição do Pense Moda começa hoje e vai até 29 de novembro, no Mube, em São Paulo, com palestras de importantes nomes da indústria de moda e cultura.

Consolidado como um canal de comunicação, o Pense Moda tem como objetivo central captar e desenvolver o DNA da moda nacional. Entre os profissionais brasileiros que participaram estão Alexandre Herchcovitch, Bob Wolfenson, Erika Palomino, Lilian Pacce, Gloria Kalil, Heitor Dhalia, Marcio Kogan e Paulo Borges, além de os convidados estrangeiros como Alex Fury, editor da revista “Love”.

O Pense Moda é idealizado e criado pela jornalista Camila Yahn e pelos produtores Barbara Bicudo e Marcelo Jabur, com o patrocínio da Renner. Nesta edição, o artista Felipe Morozini e o cenógrafo Fernando Sapupo assinam a cenografia.

Serviço:

Data: de 27 a 29 de novembro

Horário: das 19h às 23h

Local: MuBE – Av. Europa, 218

Inscrições: R$ 250 por dia / Pacote para os três dias: R$ 600; Estudantes: R$ 100 por dia / Pacote para os três dias: R$ 270 (mediante apresentação de carteirinha e documento com foto). Os ingressos podem ser comprados através do site www.pensemoda.com.br a partir de 5/11 e estão sujeitos à lotação