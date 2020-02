Os vestidos de festa usados por Patrícia Poeta

“Gosto muito de vestidos do tipo chemise, abotoados na frente, como camisa. Acrescento um cinto à produção, e lá vou eu”, diz Patrícia Poeta

Foto: João Miguel Júnior / Divulgação Rede Globo

Não dá para assistir ao Fantástico todo domingo sem reparar nas roupas de Patrícia Poeta. Os vestidos, então, são um sonho! Simples e lisos ou com detalhes diferenciados, eles deixam a apresentadora ainda mais linda. E, mesmo fora do trabalho, Patrícia escolhe vestidos para todas as ocasiões. Faça como ela e aposte nessa peça prática, confortável e muito feminina nas festas da temporada.

Jantar de Véspera



– O vestido estilo camisa cai bem em todo corpo. Use com cinto para marcar a cintura.

– Sua cidade é muito quente? Invista no modelo com mangas curtas ou decote nas costas.

– Colares longos brigam com a gola e os bolsos. Se quiser usar, prefira a corrente fina e curta, com pingente delicado.

Feminilidade é a palavra que melhor descreve os looks compostos por vestidos

Foto: Fernando Lemos / Divulgação Rede Globo

1. Almoço de Natal



– Vestidos claros e estampados combinam com eventos de dia.

– Cores pastel ficam bem em qualquer tom de pele – e ainda são a tendência deste verão.

– Invista em tecidos frescos, leves e molinhos. Mas, cuidado: a malha marca as gordurinhas.

– “Usar vestido com a cintura marcada deixa o corpo mais feminino e esguio. Esse é um dos segredos do meu visual”

2. Colação de grau

– Vá de vestidos na altura do joelho, que são arrumados na medida.

– Um detalhe especial, como a alça de um ombro só ou um laço, dão graça e charme ao modelo.

– Cores sóbrias, como preto, cinza, chumbo e azul-marinho, combinam bem com a ocasião.

– “O comprimento no joelho ou um pouco acima dele é o ponto ideal para não ficar vulgar e ainda alonga minhas pernas”

As cores fazem toda a diferença na ocasião e valorização de beleza

Foto: Thyago Andrade e Tony Andrade / Agnews / Divulgação Rede Globo

3. Ano-Novo



– Aposte em modelos confortáveis e ajustados, que deixam o corpo bonito para o Réveillon.

– Para quebrar o branco total, use sapato, cinto, bolsa ou unhas coloridas.

– Festa no clube pede sapato de salto e acessórios com brilho. Na praia, use rasteirinha.

– “Prefiro os vestidos de bom corte e tecido nobre. Um tubinho simples fica lindo com colar e sapato de salto alto”

4. Festa de formatura

– Não precisa exagerar no brilho. Use um longo simples e incremente o look com acessórios.

– Para arrasar no visual, as morenas devem investir em vermelho, amarelo, laranja e pink.

– Já as clarinhas podem apostar em cores como azul, verde, roxo e cinza.

– “Quando o vestido é simples, a solução é investir em bordados ou em sandálias e acessórios chamativos”