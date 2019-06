15 óculos escuros perfeitos para o inverno

Engana-se quem pensa que no inverno não há necessidade de usar óculos escuros. Mesmo nos dias mais frios, é importante proteger os olhos. Isso porque o Brasil, como um país tropical, está em uma latitude na qual a incidência de raios solares é alta também neste período do ano. Os raios atravessam as nuvens e podem prejudicar a saúde dos olhos.

Além disso, os óculos são bons complementos para deixar o look invernal ainda mais elegante. CLAUDIA separou alguns modelos incríveis que são tendência para a temporada.

Confira 15 óculos perfeitos para o inverno:

1. Óculos de sol metal gatinho, Amaro, R$ 139,90*

2. COLFY8123SOL, Colorado, R$ 159*

3. Óculos Roma 3.0 G15, LBA, R$ 99*

4. Óculos de sol unissex block rose 2277, Chilli Beans, R$ 249,98*

5. PR 11TS, Sunglass Hut, R$ 1010*

6. Óculos de sol assimétrico, Amaro, R$ 79,90*

7. Óculos honolulu marrom, LBA, R$ 99*

8. Clubmaster clássico, Ray-Ban, R$ 520*

9. Óculos Quadradinho Marrom Degradê Dourado, Donut Shop, R$ 69,90*

10. Óculos de sol feminino quadrado, Renner, R$ 79,90*

11. Óculos de sol aviador unissex, Chilli Beans, R$ 249,98*

12. Óculos de Sol PR51SS, Eótica, R$ 988*

13. Óculos de sol feminino aviador, Renner, R$ 79,90*

14. Óculos De Sol Redondo, Riachuelo, R$ 79,90*

15. Óculos De Sol Gatinho, Riachuelo, R$ 79,90*

Leia também: 5 estilos de brincos que estão bombando em 2019

+ 10 looks cheios de cor que combinam perfeitamente com o inverno

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA