5 estilos de brincos que estão bombando em 2019

Os brincos são acessórios mais do que necessários indispensáveis para trazer mais estilo aos looks do dia dia. Com boas escolhas, eles podem ser peça-chave do visual e trazer muita personalidade à mulher.

A equipe de CLAUDIA reuniu as principais tendências de brincos para 2019 para te inspirar e ajudar. Confira:

Assimétricos

Está na dúvida em usar brincos pequenos ou grandes? Por que não usar os dois? Está é uma forte tendência neste ano e promete trazer muito estilo ao look. Além de diferentes formatos, aposte também em texturas diversas.

1. Brinco metal geométrico, Amaro, R$ 39,90*

2. Brincos Folhas Metálicas, Zara, R$ 79*

3. Brinco Assimétrico Esferas, Amaro, R$ 19,90*

Grandes

Perfeitos para eventos noturnos e festas, o brincões voltaram com tudo. A moda da vez são os modelos em dourado, que deixam o visual mais chique.

1. Brinco metal twist, Amaro, R$ 59,90*

2. Brinco cascata círculo preto prateado, Laços de Filó, R$ 56,90*

3. Brincos pendurados com folhas, Zara, R$ 79*

Com pedras naturais

As pedras vieram com tudo e estão fazendo o maior sucesso nos looks. Elas dão um toque a mais no visual e trazem mais cor às combinações.

1. Brinco metal com acrílico ondas, Amaro, R$ 44,90*

2. Brincos com efeito nácar, Zara, R$ 79*

3. Brinco Marmorizado Gota Madeira, Maria Filó, R$ 119*

Argolas

Sim, elas também estão em alta. Agora as argolas estão disponíveis em diferentes formatos (!) e acabamentos. Para quem quiser fugir dos modelos tradicionais, existem estilos com pedrarias e outros objetos.

1. Argola 2982150101, Morana, preço sob consulta

2. Argola cigana, Suburbia, R$ 490*

3. Brinco Corações, Pandora, R$ 489*

4. Argola 2 bolas Vitorino Campos, Animale, R$ 179*

Ear-cuff

Cansada dos modelos tradicionais? Os ear-cuffs são um sucesso e deixam qualquer look muito estiloso. Ao mesmo tempo que são delicados, eles conferem um certo ar de rebeldia ao visual.

1. Brinco Único Life Estrelas, Vivara, R$ 250*

2. Brinco Ear Cuff Colorido Zircônia Grafite Gotas, Rosa Valverde, R$ 139*

3. Brinco ear cuff folheado a ouro, Rommanel, R$ 198,90*

