10 looks cheios de cor que combinam perfeitamente com o inverno

Na nova estação, vale fugir dos looks totalmente sóbrios e apostar em tons vibrantes, misturados a bege e marrom. Dê um chega pra lá nas composições monocromáticas. A equipe de CLAUDIA preparou 10 looks perfeitos para arrasar na estação mais fria do ano.

Confira:

A modelo Mariane veste macacão de crepe, Fabiana Millazzo, R$ 997,50*; blusa de tricô, Bianza, no OQVestir, R$ 415*; óculos de acetato, Gucci, na GO Eyewear, R$ 1 700*.

Tenha em casa

1. Top de tricô, Mob, R$ 389*

2. Sandália de material sintético, Vizzano, R$ 99,90*

3. Macacão de poliéster, Luiza Botto, R$ 609*

4. Clutch de couro, Sacada, R$ 528*

5. Top de malha, Amaro, R$ 109,90*

A modelo Luana veste casaco de plástico e couro, Fendi, preço sob consulta; camiseta de algodão, Bo.Bô, R$ 268*; calça de seda, Rosa Chá, R$ 1 198*; bolsa de material sintético, Forever 21, R$ 179,90*.

Tenha em casa

1. Bolsa de couro, Via Mia, R$ 259*

2. Capa de plástico, Zara, R$ 209*

3. Calça de algodão, Colcci, R$ 490*

4. Camiseta de malha, Hering, R$ 70*

5. Sandália de nobuck, Amaro, R$ 179,90*

Luana veste trench coat de sarja, Le Lis Blanc, R$ 1 370*; camiseta de tricô, R$ 646*, cardigã de lã, R$ 768*, e calça de viscose, R$ 1 296*, tudo Coven; mocassins de couro, Arezzo, R$ 259,90*.

Tenha em casa

1. Bolsa de couro, Soleah, R$ 530*

2. Blusa de tricô, Renner, R$ 59,90*

3. Casaco de lã, Pompeia, R$ 169,90*

4. Mocassim de material sintético, Anacapri, R$ 159,90*

5. Calça de viscose, Midi, no Shop2gether, R$ 166,90*

Mariane veste cardigã de tricô, Forever 21, R$ 139,90*; blazer de lã, Kika Simonsen, R$ 890*; colete de crepe, R$ 2 178*, e saia de tule e cetim, R$ 2 999*, ambos Printing; bolsa de couro, Christian Dior, preço sob consulta; escarpins de couro, Arezzo, R$ 239,90*.

Tenha em casa

1. Bolsa de couro, Colcci, R$ 419*

2. Casaco de lã, Amaro, R$ 459,90*

3. Escarpim de material sintético, Inbox, R$ 159,90*

4. Saia de poliéster, Blanca, na Farfetch, R$ 1 627*

5. Blusa de crepe, Renner, R$ 89,90*

Mariane veste trench coat de chamois, Renner, R$ 279,90*; cardigã de lã, Le Lis Blanc, R$ 479,90*; top de algodão, Hering, R$ 119,99*; calça de neoprene, Shoulder, R$ 499*; bolsa de couro, Jacquemus, na Bo Bags, aluguel sob consulta; sandálias de couro, Jimmy Choo, R$ 3 755*.

Tenha em casa

1. Escarpim de material sintético, C&A, R$ 100*

2. Blusa de malha, Tufi Duek, R$ 220*

3. Calça de algodão, Marisa, R$ 79,95*

4. Casaco de lã, Zara, R$ 479*

5. Bolsa de plástico, Petite Jolie, na Dafiti, R$ 55*

A modelo veste casaco de feltro, Animale, R$ 1 598*; blusa de tule, Forever 21, R$ 35,90*; sutiã de Lycra, TriFil, R$ 29,90*; espartilho de algodão, Plie, R$ 209,90*; calça de seda, Tufi Duek, R$ 2 300*; anel de strass, La Boutik, R$ 299*.

Tenha em casa

1. Sandália de material sintético, Shoestock, R$ 199,90*

2. Casaco de lã, Market 33, no OQVestir, R$ 499*

3. Blusa de tricô, Shoulder, no OQVestir, R$ 149*

4. Bolsa de material sintético, Gash, R$ 300*

5. Calça de poliéster, Zara, R$ 209*

Luana veste casaco de gabardine, R$ 3 020,90*, e calça de algodão, R$ 1 690*, ambos NK Store; camisa de tricoline, Tig, R$ 990*; bolsa de couro, Jimmy Choo, R$ 7 510*; meia-calça de náilon, Lupo, R$ 27,90*; sandálias de couro, Manolita, R$ 459,50*.

Tenha em casa

1. Camisa de seda, Etoiles, R$ 989*

2. Sandália de material sintético, Inbox, R$ 159,90*

3. Calça de algodão, C&A, R$ 120*

4. Casaco de lã, Zara, R$ 629*

5. Bolsa de couro, Soleah, R$ 467*

A modelo veste blazer de gabardine, NK Store, R$ 2 390,90*; cardigã de tricô, R$ 89,90*, e bolsa de material sintético, R$ 169,90*, ambos Renner; camiseta de seda, Rosa Chá, R$ 798*; calça de seda, Lina Dellic, R$ 890*; anel de strass, La Boutik, R$ 189,90*; mocassins de couro e palha, Manolita, R$ 529*.

Tenha em casa

1. Brincos de metal e strass, Juliana Manzini, R$ 190*

2. Calça de viscose, Mixed, Shop2gether, R$ 345,90*

3. Blazer de veludo, Renner, R$ 279,90*

4. Bolsa de couro, Constance, R$ 440*

5. Top de tricô, Etoiles, R$ 690*

6. Mocassim de couro, Wishin, R$ 149*

Luana (à esquerda) usa casaco de lã, Thiago Mendonça, na Village, R$ 1 590*; terno de cetim de seda, Christian Dior, na Trash Chic, R$ 2 999*; segunda pele de tule, Forever 21, R$ 49,90*; brincos de strass, Eduardo Caires, R$ 200*.

Mariane (à direita) usa trench coat de sarja, Christian Dior, preço sob consulta; top de tricô, Rosa Chá, R$ 598*; brincos de strass, Eduardo Caires, R$ 150*.

*Preços consultados em maio de 2019. Sujeitos a alteração.

Modelos: Luana Teifke e Mariane Calazan (Way) | Beleza: Renato Mardonis (Amuse) | Produção de moda: Andreia Matos | Assistente de foto: Jorge Escudeiro | Assistente de beleza: Sue Nogues | Tratamento de imagens: Doctor Raw