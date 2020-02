O vestido de noiva da Jennifer Lopez é a coisa mais escandalosa do planeta

Que escândalo – e no bom sentido! Aos 50 anos, Jennifer Lopez vive um dos momentos mais emblemáticos da carreira! Em breve, pode ser indicada ao Oscar pela performance dela em “As Golpistas”, foi confirmada como o show do intervalo do Super Bowl, o evento esportivo mais assistido do mundo (ao lado da Shakira), e, recentemente, também brilhou no desfile da Versace. Mesmo com tudo isso rolando, acredite, a mulher não quer saber de descanso, não!

Na última quinta-feira (17), foi fotografada pelas ruas de Nova York gravando a próxima comédia romântica do extenso currículo dela. Chamado de “Marry Me”, algo como “Case Comigo”, o filme será estrelado por ela e deve contar a história de uma popstar que, prestes a subir ao altar com um roqueiro, descobre uma traição dele com a assistente dela. O que ela faz? Escolhe um fã aleatório, interpretado por Owen Wilson, e se casa com ele. Qual a chance disso dar errado? Nenhuma!

E, obviamente, muitos figurinos fantásticos vão estar no pacote, como é o caso de todas as comédias românticas nas quais J.Lo participa. O que ninguém esperava era o nível do luxo envolvido! Em um dos momentos, a atriz/ cantora vai usar um belíssimo vestido de noiva da coleção de Alta-Costura do estilista Zuhair Murad e, olha, estamos no chão.

A riqueza dos detalhes! O véu! As joias! Jennifer não está para brincadeira!

Para quem já está #ansiosa pelo filme, ele deve estrear em algum momento em 2020. Provavelmente, antes do longa sair, aconteça o tão esperado casamento de Jennifer Lopez com Alex Rodriguez. Ela vai ter que se esforçar para superar esse vestido, mas a gente não duvida que ela consiga, afinal, ela é a J.Lo.